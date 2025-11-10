Проживання онуків у бабусі чи дідуся — у яких випадках це можливо

Люди похилого віку з онукою. Фото: Pexels

У житті бувають ситуації, коли батьки через особисті, матеріальні чи інші причини не можуть або не хочуть належно піклуватися про свою дитину. У таких випадках саме бабуся та дідусь часто беруть на себе турботу, догляд і виховання онуків.

Про те, чи можна юридично закріпити право дитини жити саме з дідусем або бабусею, пояснили фахівці сайту platinum-lawyer.com.

В яких випадках дитина може жити з бабусею або дідусем

Українське законодавство передбачає таку можливість — але лише у виняткових випадках, коли є серйозні підстави та належні докази.

За законом, першочергове право на виховання дитини мають її батьки. Тому суд може дозволити проживання з бабусею чи дідусем лише тоді, коли доведено, що життя з батьками суперечить інтересам дитини або може становити небезпеку для неї.

Коли суд може ухвалити таке рішення

Суд може визначити місце проживання дитини з бабусею чи дідусем, якщо батьки:

мають алкогольну чи наркотичну залежність;

ведуть аморальний або асоціальний спосіб життя;

застосовують фізичне чи психологічне насильство;

не мають житла або належних умов для виховання;

ухиляються від своїх обов’язків і не дбають про дитину;

надовго залишили дитину без нагляду, наприклад, поїхали за кордон.

При цьому суд враховує усі обставини, а не лише кращі матеріальні умови родичів.

Як оформити проживання дитини з бабусею чи дідусем

Для цього необхідно звернутися до суду з позовом про визначення місця проживання дитини. Відповідачами в такій ситуації виступають обидва батьки. Процедура включає кілька етапів:

Збір доказів: документи з поліції, медичних установ, акти обстеження житла, характеристики, свідчення сусідів і педагогів, фінансові довідки. Перевірка органом опіки та піклування: спеціалісти оцінюють умови проживання сторін і надають суду свій висновок. Врахування думки дитини: якщо дитині вже виповнилося 10 років, суд обов’язково запитує її позицію.

Тож, якщо ви бачите, що онук чи онука живе у небезпечних умовах, і готові взяти відповідальність за їхнє виховання, закон дає вам таку можливість.

