Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Як оформити проживання дитини з бабусею або дідусем

Як оформити проживання дитини з бабусею або дідусем

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 07:45
Оновлено: 08:07
Проживання онуків у бабусі чи дідуся — у яких випадках це можливо
Люди похилого віку з онукою. Фото: Pexels

У житті бувають ситуації, коли батьки через особисті, матеріальні чи інші причини не можуть або не хочуть належно піклуватися про свою дитину. У таких випадках саме бабуся та дідусь часто беруть на себе турботу, догляд і виховання онуків.

Про те, чи можна юридично закріпити право дитини жити саме з дідусем або бабусею, пояснили фахівці сайту platinum-lawyer.com.

Реклама
Читайте також:

В яких випадках дитина може жити з бабусею або дідусем

Українське законодавство передбачає таку можливість — але лише у виняткових випадках, коли є серйозні підстави та належні докази.

За законом, першочергове право на виховання дитини мають її батьки. Тому суд може дозволити проживання з бабусею чи дідусем лише тоді, коли доведено, що життя з батьками суперечить інтересам дитини або може становити небезпеку для неї.

Коли суд може ухвалити таке рішення

Суд може визначити місце проживання дитини з бабусею чи дідусем, якщо батьки:

  • мають алкогольну чи наркотичну залежність;
  • ведуть аморальний або асоціальний спосіб життя;
  • застосовують фізичне чи психологічне насильство;
  • не мають житла або належних умов для виховання;
  • ухиляються від своїх обов’язків і не дбають про дитину;
  • надовго залишили дитину без нагляду, наприклад, поїхали за кордон.

При цьому суд враховує усі обставини, а не лише кращі матеріальні умови родичів.

Як оформити проживання дитини з бабусею чи дідусем

Для цього необхідно звернутися до суду з позовом про визначення місця проживання дитини. Відповідачами в такій ситуації виступають обидва батьки. Процедура включає кілька етапів:

  1. Збір доказів: документи з поліції, медичних установ, акти обстеження житла, характеристики, свідчення сусідів і педагогів, фінансові довідки.
  2. Перевірка органом опіки та піклування: спеціалісти оцінюють умови проживання сторін і надають суду свій висновок.
  3. Врахування думки дитини: якщо дитині вже виповнилося 10 років, суд обов’язково запитує її позицію.

Тож, якщо ви бачите, що онук чи онука живе у небезпечних умовах, і готові взяти відповідальність за їхнє виховання, закон дає вам таку можливість. 

Раніше ми писали, що аліменти — це регулярні обов’язкові платежі, які один із батьків сплачує для забезпечення потреб своєї дитини. Виплата може здійснюватися добровільно або на підставі судового рішення.

Також ми розповідали, що починаючи з 1 січня 2026 року, в Україні зросте розмір державної допомоги при народженні дитини — сума виплат складатиме 50 000 гривень. Відповідний законопроєкт отримав підтримку 294 народних депутатів.

закон діти опікун місце проживання бабусі
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації