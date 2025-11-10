Проживание внуков у бабушки или дедушки — в каких случаях это возможно

Пожилые люди с внучкой. Фото: Pexels

В жизни бывают ситуации, когда родители по личным, материальным или другим причинам не могут или не хотят должным образом заботиться о своем ребенке. В таких случаях именно бабушка и дедушка часто берут на себя заботу, уход и воспитание внуков.

О том, можно ли юридически закрепить право ребенка жить именно с дедушкой или бабушкой, объяснили специалисты сайта platinum-lawyer.com.

В каких случаях ребенок может жить с бабушкой или дедушкой

Украинское законодательство предусматривает такую возможность — но только в исключительных случаях, когда есть серьезные основания и надлежащие доказательства.

По закону, первоочередное право на воспитание ребенка имеют его родители. Поэтому суд может разрешить проживание с бабушкой или дедушкой только тогда, когда доказано, что жизнь с родителями противоречит интересам ребенка или может представлять опасность для него.

Когда суд может принять такое решение

Суд может определить место жительства ребенка с бабушкой или дедушкой, если родители:

имеют алкогольную или наркотическую зависимость;

ведут аморальный или асоциальный образ жизни;

применяют физическое или психологическое насилие;

не имеют жилья или надлежащих условий для воспитания;

уклоняются от своих обязанностей и не заботятся о ребенке;

надолго оставили ребенка без присмотра, например, уехали за границу.

При этом суд учитывает все обстоятельства, а не только лучшие материальные условия родственников.

Как оформить проживание ребенка с бабушкой или дедушкой

Для этого необходимо обратиться в суд с иском об определении места жительства ребенка. Ответчиками в такой ситуации выступают оба родителя. Процедура включает несколько этапов:

Сбор доказательств: документы из полиции, медицинских учреждений, акты обследования жилья, характеристики, показания соседей и педагогов, финансовые справки. Проверка органом опеки и попечительства: специалисты оценивают условия проживания сторон и предоставляют суду свое заключение. Учет мнения ребенка: если ребенку уже исполнилось 10 лет, суд обязательно спрашивает его позицию.

Поэтому, если вы видите, что внук или внучка живет в опасных условиях, и готовы взять ответственность за их воспитание, закон дает вам такую возможность.

