Дата публикации 10 ноября 2025 07:45
обновлено: 08:07
Проживание внуков у бабушки или дедушки — в каких случаях это возможно
Пожилые люди с внучкой. Фото: Pexels

В жизни бывают ситуации, когда родители по личным, материальным или другим причинам не могут или не хотят должным образом заботиться о своем ребенке. В таких случаях именно бабушка и дедушка часто берут на себя заботу, уход и воспитание внуков.

О том, можно ли юридически закрепить право ребенка жить именно с дедушкой или бабушкой, объяснили специалисты сайта platinum-lawyer.com.

В каких случаях ребенок может жить с бабушкой или дедушкой

Украинское законодательство предусматривает такую возможность — но только в исключительных случаях, когда есть серьезные основания и надлежащие доказательства.

По закону, первоочередное право на воспитание ребенка имеют его родители. Поэтому суд может разрешить проживание с бабушкой или дедушкой только тогда, когда доказано, что жизнь с родителями противоречит интересам ребенка или может представлять опасность для него.

Когда суд может принять такое решение

Суд может определить место жительства ребенка с бабушкой или дедушкой, если родители:

  • имеют алкогольную или наркотическую зависимость;
  • ведут аморальный или асоциальный образ жизни;
  • применяют физическое или психологическое насилие;
  • не имеют жилья или надлежащих условий для воспитания;
  • уклоняются от своих обязанностей и не заботятся о ребенке;
  • надолго оставили ребенка без присмотра, например, уехали за границу.

При этом суд учитывает все обстоятельства, а не только лучшие материальные условия родственников.

Как оформить проживание ребенка с бабушкой или дедушкой

Для этого необходимо обратиться в суд с иском об определении места жительства ребенка. Ответчиками в такой ситуации выступают оба родителя. Процедура включает несколько этапов:

  1. Сбор доказательств: документы из полиции, медицинских учреждений, акты обследования жилья, характеристики, показания соседей и педагогов, финансовые справки.
  2. Проверка органом опеки и попечительства: специалисты оценивают условия проживания сторон и предоставляют суду свое заключение.
  3. Учет мнения ребенка: если ребенку уже исполнилось 10 лет, суд обязательно спрашивает его позицию.

Поэтому, если вы видите, что внук или внучка живет в опасных условиях, и готовы взять ответственность за их воспитание, закон дает вам такую возможность.

Ранее мы писали, что алименты — это регулярные обязательные платежи, которые один из родителей платит для обеспечения потребностей своего ребенка. Выплата может осуществляться добровольно или на основании судебного решения.

Также мы рассказывали, что начиная с 1 января 2026 года, в Украине вырастет размер государственной помощи при рождении ребенка — сумма выплат составит 50 000 гривен. Соответствующий законопроект получил поддержку 294 народных депутатов.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
