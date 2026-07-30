Укрнафта тримає ціни на пальне без націнки: у чому підвищений ризик для компанії

Рука тримає шланг, АЗС. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Поки приватні АЗС піднімають ціни слідом за ринком. Державна Укрнафта стримує вартість пального майже без націнки. Проте ж яким чином це вдається, коли кожен день ринок вимагає нових цін та дій.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Чому державна компанія тримає ціни нижче ринку

За словами експерта, Укрнафта ефективніше за інших стримує зростання цін саме тому, що є державною компанією. Вже навесні вона вперше показала, що фактично слугує інструментом уряду для стримування цін на пальне. Вона виконує цю функцію, торгуючи з мінімальною націнкою або взагалі без неї.

Куюн зауважує: держава може дозволити собі таку політику, а от приватному бізнесу розраховувати нема на кого. Він змушений орієнтуватися виключно на власну економіку.

Зворотний бік низьких цін

Втім, за словами експерта, у ситуації є й інший бік. Представники самої компанії неодноразово казали Куюну, що низькі ціни роблять Укрнафту зручною мішенню для спекулянтів.

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До заправок під'їжджають фури, заливають по 800 літрів дизелю. Потім за годину повертаються знову за такою ж партією. Фактично низька ціна перетворюється на джерело заробітку для тих, хто потім перепродає це паливо на інших заправках з вищою націнкою.

Дешевша ціна — погано чи добре

Експерт підсумував ситуацію тим, що це палиця з двома кінцями. Стримуючи ціни, Укрнафта виконує соціальну функцію та підтримує ринок. Проте водночас сама ж стає об'єктом для спекуляцій на різниці цін.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали чи очікувати стрибок цін на паливо до 150 гривень за літр. В ранковому етері Сергій Куюн розповів. Він підсумував тим, що головною задачею є наявність ресурсу, а не сама ціна.

Також Новини.LIVE розповідали, що ціни на газ в Європі можуть стрімко зростати. Все через ситуацію на Близькому Сході. Через проблеми з судноплавством у районі Ормузької протоки Європа дуже повільно накопичує запаси газу перед зимою.