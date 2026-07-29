Ціни на бензин в Україні: чи чекати здорожчання та де купують пальне

Чоловік та жінка в машині, АЗС. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ціна бензину в Україні може до 150 гривень за літр. Головна причина можливого стрибка — дефіцит традиційних маршрутів постачання. Через це ринку доводиться везти пальне здалеку.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

100 гривень за літр — більше не фантастика

На ринку вже фіксують перші сигнали можливого майбутнього подорожчання. Знижки на гуртові закупівлі бензовозними нормами вже сягнули позначки в 98 гривень за літр.

Якщо додати до цієї вартості мінімальні витрати самої заправки та необхідну маржу для роботи станції, підсумкова ціна для водіїв автоматично виходить за межі 100 гривень. І хоча 98 грн у гурті поки не є масовою середньою ціною, подібні цифри вже перестали бути чимось нереальним.

"Це не є якась фантастична цифра і ринок на ній не зациклюється", — мовив Сергій Куюн.

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Логістика з Європи

Головна проблема сьогодні — брак звичних обсягів. Традиційні джерела імпорту просто не покривають усіх потреб країни. Через це доводиться шукати ресурси на найвіддаленіших ринках Німеччини та Нідерландів.

Закупівля пального у цих країнах означає складніше плече доставки. Також до цього ще може бути довший час у дорозі та значне здорожчання логістики. Ці основні фактори будуть безпосередньо впливати на ціни вже найближчим часом.

Головне, щоб було пальне

За словами експерта, для ринку та споживачів зараз головне не великі цінники на стелах АЗС, а сама наявність ресурсу в країні.

Головне завдання зараз — забезпечити постійну наявність пального на АЗС задля уникнення дефіциту. Якщо для цього доведеться купувати дорогий ресурс у Європі, цінники на заправках коригуватимуть відповідно до нових закупівель — будь це 110, 120 чи більше гривень за літр.

Також Новини.LIVE розповідали про ціни на облаштування будинку джерелами сонячної електрогенерації. Експерти кажуть, що за повне оснащення будинку всіма необхідними приладами слід бути готовим віддати до 435 тисяч гривень. Однак аби зменшити свої витрати, існують державні програми на встановлення енергетичного обладнання.

Крім того, Новини.LIVE вже фіксували ріст цін на пальне на АЗС. Попри зростання цін, дефіциту пального не передбачається. Покупці на заправках розуміють, що ціни коливаються через нестабільну ситуацію в світі.