«Укрнафта» удерживает цены на топливо без наценки: в чём заключается повышенный риск для компании

Рука держит шланг, АЗС. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Пока частные АЗС повышают цены вслед за рынком, государственная Укрнафта удерживает стоимость топлива практически без наценки. Однако как это удается, если каждый день рынок требует новых цен и мер.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Почему государственная компания держит цены ниже рыночных

По словам эксперта, Укрнафта эффективнее других сдерживает рост цен именно потому, что является государственной компанией. Еще весной она впервые показала, что фактически служит инструментом правительства для сдерживания цен на топливо. Она выполняет эту функцию, торгуя с минимальной наценкой или вообще без нее.

Куюн отмечает: государство может позволить себе такую политику, а вот частному бизнесу рассчитывать не на кого. Он вынужден ориентироваться исключительно на собственную экономику.

Обратная сторона низких цен

Впрочем, по словам эксперта, у ситуации есть и другая сторона. Представители самой компании неоднократно говорили Куюну, что низкие цены делают Укрнафту удобной мишенью для спекулянтов.

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К заправкам подъезжают фуры, заправляются по 800 литров дизеля. Затем через час возвращаются снова за такой же партией. Фактически низкая цена превращается в источник заработка для тех, кто затем перепродает это топливо на других заправках с более высокой наценкой.

Более низкая цена — плохо или хорошо

Эксперт подытожил ситуацию тем, что это палка с двумя концами. Сдерживая цены, Укрнафта выполняет социальную функцию и поддерживает рынок. Однако в то же время сама становится объектом спекуляций на разнице цен.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, стоит ли ожидать скачка цен на топливо до 150 гривен за литр. В утреннем эфире об этом рассказал Сергей Куюн. Он подытожил, что главной задачей является наличие ресурса, а не сама цена.

Также Новини.LIVЕ сообщали, что цены на газ в Европе могут стремительно расти. Все из-за ситуации на Ближнем Востоке. Из-за проблем с судоходством в районе Ормузского пролива Европа очень медленно накапливает запасы газа перед зимой.