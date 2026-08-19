Онлайн-довідка про працевлаштування в Дії: хто та як може замовити

Дві жінки в офісі працюють за комп'ютерами. Фото: УНІАН

Оформити довідку з місця роботи для працівників, чиї компанії підключені до програми "Дія.Офіс", стане набагато простішим. Відтепер такі співробітники підключених державних органів можуть за лічені секунди сформувати електронну довідку про працевлаштування без відвідування відділу кадрів і написанням заяв на отримання документу.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про алгоритм отримання довідки через нову послугу в Дії.

Що таке Дія.Офіс

Дія.Офіс — це сервіс, який передбачений для посадових осіб та державних службовців, який допомогає таким працівникам користуватись кадровими процесами прямо в застосунку "Дія". Також сервіс має цифровізувати й автоматизувати роботу працівників органів виконавчої влади та Секретаріату Кабміну.

Держслужбовці можуть отримати документ онлайн

За словами відомства, нова послуга дозволяє швидко завантажити офіційний документ у форматі PDF. Це можна зробити безпосередньо через мобільний застосунок "Дія". Замовлений документ має таку ж саму юридичну силу, як і паперова довідка з печаткою і підписом керівника. Наявність унікального QR-коду дає змогу перевірити справжність довідки за допомогою камери смартфона.

Сформована довідка підтверджує факт працевлаштування та є необхідною у багатьох інших випадках.

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Зокрема, вона може знадобитися для:

подання до банківських установ;

оформлення соціальних виплат;

вступу до навчальних закладів;

отримання медичних послуг;

оформлення віз;

укладення договорів оренди житла.

Скористатись новою послугою можуть не всі

Наразі сервіс доступний лише для працівників організацій, які вже інтегровані до системи Дія.Офіс і мають у застосунку спеціальний розділ "Держслужбовцям".

Перелік таких установ включає:

Міністерство молоді та спорту України. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Міністерство охорони здоров'я України. Міністерство цифрової трансформації України. ДП "ДІЯ".

Державний портал повідомляє, що список державних органів і підприємств, підключених до платформи "Дія.Офіс", буде лише розширюватись. Тож зовсім скоро все більше громадян матимуть змогу оформити довідку прямо в застосунку "Дія".

Як згенерувати довідку

Процес формування документа відбувається миттєво. Щоб отримати довідку, користувачу достатньо виконати декілька простих кроків:

Відкрити застосунок "Дія". Перейти до розділу "Держслужбовцям". Орати послугу "Довідка з місця роботи". Підтвердити замовлення. Завантажити готовий PDF-файл.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про проблему, з якою стикнулись громадяни в застосунку "Дія". Йдеться про оформлення одноразової виплати батькам майбутніх першокласників в межах програми "Пакунок школяра". За словами народного депутата, голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, частина батьків стикнулась з рядом проблем під час оформлення заявки на виплати.

Також Новини.LIVE повідомляли про виплати до Дня Незалежності. Для призначення базової соціальної допомоги визначають середньомісячний сукупний дохід сім’ї. Проте перелік надходжень, які не включаються до середньомісячного сукупного доходу, є досить широким.