Онлайн-справочник по трудоустройству в "Дия": кто и как может оформить заявку

Справка с места работы в "Дия": чиновники могут получить документ онлайн
Оформить справку с места работы для сотрудников, чьи компании подключены к программе "Дія.Офіс", станет гораздо проще. Отныне такие сотрудники подключенных государственных органов могут за считанные секунды оформить электронную справку о трудоустройстве без посещения отдела кадров и написания заявлений на получение документа.
Сайт Новини.LIVE узнал об алгоритме получения справки через новую услугу в "Дія".
Что такое Дія.Офіс
Дія.Офіс — это сервис, предназначенный для должностных лиц и государственных служащих, который помогает таким работникам пользоваться кадровыми процессами прямо в приложении "Дія". Также сервис призван цифровизировать и автоматизировать работу сотрудников органов исполнительной власти и Секретариата Кабмина.
Госслужащие могут получить документ онлайн
По словам ведомства, новая услуга позволяет быстро скачать официальный документ в формате PDF. Это можно сделать непосредственно через мобильное приложение "Дія". Заказанный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажная справка с печатью и подписью руководителя. Наличие уникального QR-кода позволяет проверить подлинность справки с помощью камеры смартфона.
Сформированная справка подтверждает факт трудоустройства и необходима во многих других случаях.
В частности, она может понадобиться для:
- подачи документов в банковские учреждения;
- оформления социальных выплат;
- поступления в учебные заведения;
- получения медицинских услуг;
- оформления виз;
- заключение договоров аренды жилья.
Воспользоваться новой услугой могут не все
На данный момент сервис доступен только для сотрудников организаций, которые уже интегрированы в систему "Дія.Офіс" и имеют в приложении специальный раздел "Госслужащим".
Перечень таких учреждений включает:
- Министерство молодежи и спорта Украины.
- Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
- Министерство здравоохранения Украины.
- Министерство цифровой трансформации Украины.
- ГП "ДІЯ".
Государственный портал сообщает, что список государственных органов и предприятий, подключенных к платформе "Дія.Офіс", будет только расширяться. Поэтому совсем скоро все больше граждан смогут оформить справку прямо в приложении "Дія".
Как сгенерировать справку
Процесс формирования документа происходит мгновенно. Чтобы получить справку, пользователю достаточно выполнить несколько простых шагов:
- Открыть приложение "Дія".
- Перейти в раздел "Госслужащим".
- Выбрать услугу "Справка с места работы".
- Подтвердить заказ.
- Скачать готовый PDF-файл.
Что еще стоит знать
Недавно Новини.LIVE рассказывали о проблеме, с которой столкнулись граждане в приложении "Дія". Речь идет об оформлении единовременной выплаты родителям будущих первоклассников в рамках программы «Пакет школьника». По словам народного депутата, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, часть родителей столкнулась с рядом проблем при оформлении заявки на выплаты.
Также Новини.LIVE сообщали о выплатах ко Дню Независимости. Для назначения базовой социальной помощи определяется среднемесячный совокупный доход семьи. Однако перечень поступлений, которые не включаются в среднемесячный совокупный доход, достаточно широк.