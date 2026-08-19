Онлайн-справочник по трудоустройству в "Дия": кто и как может оформить заявку

Две женщины в офисе работают за компьютерами. Фото: УНИАН

Оформить справку с места работы для сотрудников, чьи компании подключены к программе "Дія.Офіс", станет гораздо проще. Отныне такие сотрудники подключенных государственных органов могут за считанные секунды оформить электронную справку о трудоустройстве без посещения отдела кадров и написания заявлений на получение документа.

Сайт Новини.LIVE узнал об алгоритме получения справки через новую услугу в "Дія".

Что такое Дія.Офіс

Дія.Офіс — это сервис, предназначенный для должностных лиц и государственных служащих, который помогает таким работникам пользоваться кадровыми процессами прямо в приложении "Дія". Также сервис призван цифровизировать и автоматизировать работу сотрудников органов исполнительной власти и Секретариата Кабмина.

Госслужащие могут получить документ онлайн

По словам ведомства, новая услуга позволяет быстро скачать официальный документ в формате PDF. Это можно сделать непосредственно через мобильное приложение "Дія". Заказанный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажная справка с печатью и подписью руководителя. Наличие уникального QR-кода позволяет проверить подлинность справки с помощью камеры смартфона.

Сформированная справка подтверждает факт трудоустройства и необходима во многих других случаях.

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В частности, она может понадобиться для:

подачи документов в банковские учреждения;

оформления социальных выплат;

поступления в учебные заведения;

получения медицинских услуг;

оформления виз;

заключение договоров аренды жилья.

Воспользоваться новой услугой могут не все

На данный момент сервис доступен только для сотрудников организаций, которые уже интегрированы в систему "Дія.Офіс" и имеют в приложении специальный раздел "Госслужащим".

Перечень таких учреждений включает:

Министерство молодежи и спорта Украины. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Министерство здравоохранения Украины. Министерство цифровой трансформации Украины. ГП "ДІЯ".

Государственный портал сообщает, что список государственных органов и предприятий, подключенных к платформе "Дія.Офіс", будет только расширяться. Поэтому совсем скоро все больше граждан смогут оформить справку прямо в приложении "Дія".

Как сгенерировать справку

Процесс формирования документа происходит мгновенно. Чтобы получить справку, пользователю достаточно выполнить несколько простых шагов:

Открыть приложение "Дія". Перейти в раздел "Госслужащим". Выбрать услугу "Справка с места работы". Подтвердить заказ. Скачать готовый PDF-файл.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали о проблеме, с которой столкнулись граждане в приложении "Дія". Речь идет об оформлении единовременной выплаты родителям будущих первоклассников в рамках программы «Пакет школьника». По словам народного депутата, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, часть родителей столкнулась с рядом проблем при оформлении заявки на выплаты.

Также Новини.LIVE сообщали о выплатах ко Дню Независимости. Для назначения базовой социальной помощи определяется среднемесячный совокупный доход семьи. Однако перечень поступлений, которые не включаются в среднемесячный совокупный доход, достаточно широк.