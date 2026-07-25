Ліміти на перекази для ФОП: яке головне нововведення серпня 2026 року

Люди на вулиці і банківська картка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Серпень принесе українцям кілька вагомих економічних і фінансових нововведень, серед яких — зміни для ФОП. Вони передбачають запровадження лімітів на карткові перекази для клієнтів банків високої групи ризику. Натомість підприємцям, які прозоро ведуть бізнес, сплачують податки та офіційно працевлаштовують людей боятися нічого.

Сайт Новини.LIVE розповідає про головне нововведення серпня 2026 року в Україні.

Ліміти на грошові перекази

У травні відбулося підписання оновленої редакції Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Документ має на меті уніфікувати правила фінансового моніторингу і закрити "лазівки" для недобросовісних схем.

Насамперед варто зазначити про ліміт на карткові перекази. З 14 серпня будуть діяти такі обмеження для представників бізнесу:

ФОП 1 групи — до 600 000 грн на місяць;

ФОП 2 і 3 групи — до 3 млн грн на місяць;

юридичні особи — до 5 млн грн на місяць.

Ці ліміти ведуть не для всіх клієнтів банків, а виключно для користувачів ризикової групи. До них відносять новостворених та неактивних суб'єктів господарювання (так званих "сплячих" підприємців).

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Що означають зміни для бізнесу

Підписання оновленої редакції Меморандуму мало на меті уніфікувати підходи фінансових установ до виявлення ризикових операцій і протидії схемам ухилення від сплати податків, легалізації коштів, фінансування тероризму, шахрайству, здійснення тіньових операцій тощо.

Для добросовісних бізнесменів, які вчасно виконують податкові зобов'язання, офіційно наймають працівників, ведуть документацію і звітують перед контролюючим органом, мають зрозумілу бізнес-модель та реальні обороти відповідно до їх виду діяльності — нічого не зміниться.

Особлива увага банків буде прикута до новостворених ФОП, компаній з ознаками "оболонок" і бізнесу, який раптово відновив діяльність після тривалого періоду неактивності.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деяких ФОП можуть звільнити від податкових обов'язків. Таке право мають підприємці, які не можуть заплатити податки чи зареєструвати накладні через війну. Вони повинні надати підтверджувальні документи, повідомивши про індивідуальні обставини в контролюючий орган.

Також Новини.LIVE розповідали, кому з ФОП необхідно вести товарний облік у 2026 році. Без цих документів деяким підприємцям загрожують великі штрафи. Ми дізналися, скільки доведеться заплатити за ухилення від ведення документації.