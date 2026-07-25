Лимиты на переводы для ФЛП: каково главное нововведение августа 2026 года

Люди на улице и банковская карта. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Август принесет украинцам несколько весомых экономических и финансовых нововведений, среди которых — изменения для ФЛП. Они предусматривают введение лимитов на карточные переводы для клиентов банков высокой группы риска. В то же время предпринимателям, которые прозрачно ведут бизнес, платят налоги и официально трудоустраивают людей бояться нечего.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главном нововведении августа 2026 года в Украине.

Лимиты на денежные переводы

В мае состоялось подписание обновленной редакции Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Целью документа является унифицирование правил финансового мониторинга и закрытие "лазейки" для недобросовестных схем.

Прежде всего стоит отметить лимит на карточные переводы. С 14 августа будут действовать такие ограничения для представителей бизнеса:

ФЛП 1 группы — до 600 000 грн в месяц;

ФЛП 2 и 3 группы — до 3 млн грн в месяц;

юридические лица — до 5 млн грн в месяц.

Эти лимиты ведут не для всех клиентов банков, а исключительно для пользователей рисковой группы. К ним относят новых и неактивных субъектов хозяйствования (так называемых "спящих" предпринимателей).

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Что означают изменения для бизнеса

Подписание обновленной редакции Меморандума имело целью унифицировать подходы финансовых учреждений к выявлению рисковых операций и противодействию схемам уклонения от уплаты налогов, легализации средств, финансированию терроризма, мошенничеству, осуществлению теневых операций.

Для добросовестных бизнесменов, которые своевременно выполняют налоговые обязательства, официально нанимают работников, ведут документацию и отчитываются перед контролирующим органом, имеют понятную бизнес-модель и реальные обороты в соответствии с их видом деятельности — ничего не изменится.

Особое внимание банков будет приковано к новым ФЛП, компаниям с признаками "оболочек" и бизнесу, который внезапно возобновил деятельность после длительного периода неактивности.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторых ФЛП могут освободить от налоговых обязанностей. Такое право имеют предприниматели, которые не могут заплатить налоги или зарегистрировать накладные из-за войны. Они должны предоставить подтверждающие документы, сообщив об индивидуальных обстоятельствах в контролирующий орган.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому из ФЛП необходимо вести товарный учет в 2026 году. Без этих документов некоторым предпринимателям грозят большие штрафы. Мы узнали, сколько придется заплатить за уклонение от документации.