Відключення світла взимку: які області України можуть ненадовго залишитися без електрики

Дитина вчить уроки без світла. Фото: УНІАН

Кілька областей України можуть залишитися без електропостачання на нетривалий період унаслідок безперервних атак росіян. Ризики для енергосистеми на зиму залишаються значними, проте прогнози деяких експертів доволі оптимістичні. Поки є час, мешканцям багатоповерхівок радять скооперуватися і податися на державні програми підтримки.

Про це розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Новини.LIVE.

В яких областях прогнозують відключення світла

На зиму дійсно існує загроза виникнення проблем із електропостачанням, однак напевно сказати, чи буде ситуація надважкою, доволі складно. Не виключено, що блекауту по всій території України вдасться уникнути завдяки значним потужностям Energy Storage Systems — систем накопичення енергії.

"Потенційні ризики нетривалих відключень світла можуть бути для прифронтових регіонів: Чернігівщини, Сумщини, частково Харківщини, Дніпропетровщини. Тому що ворог вибиває всі об'єкти генерації, направлячи туди велику кількість дронів", — зазначив спікер.

За словами нардепа, нетривалі відключення можливі також для центральних областей за умови влучань в об'єкти ОСП, що зменшить спроможність передачі від атомних електростанцій до міст-мільйонників на деякий час.

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При цьому збалансувати потреби споживачів у години пік допоможуть системи накопичення — вони зберігають електрику під час надлишку генерації та віддають назад у мережу, коли виникає дефіцит. Тому прогнози на прийдешню зиму щодо забезпечення світлом доволі оптимістичні.

Як українцям підготуватися до зими

Сергій Нагорняк порадив мешканцям багатоквартирних будинків звернутися до ОСББ чи керуючої компанії з запитанням, як уже зараз можна вплинути на енергонезалежність їх житла і забезпечити власне резервне живлення на випадок відключень світла.

"Є багато державних програм, їх понад 15, а то і більше: наприклад, від міста програми зі встановлення сонячних електростанцій, накопичувачів, які потенційно дадуть можливість заживити ліфти, сходові майданчики, водопідвід на верхні поверхи", — констатував народний депутат.

Також Верховна Рада проголосувала за важливу правку до одного з законів, яка дозволить бізнесу скоротити час підключення нових об'єктів генерації до мережі. Не потрібно буде чекати офіційної зміни цільового призначення землі для початку будівництва.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Україна кілька тижнів поспіль експортує більше електроенергії, ніж імпортує. Цьому сприяла сонячна погода, яка забезпечувала стабільну роботу електростанцій. Найбільшими покупцями виявилися Угорщина, Молдова та Румунія.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки побутові споживачі в Україні платять за електроенергію станом на серпень 2026 року. Вартість світла залишається незмінною — 4,32 грн за кВт·год. При цьому власники двозонних лічильників витрачають уночі лише 2,16 грн за кВт·год.