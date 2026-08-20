Отключение света зимой: какие области Украины могут ненадолго остаться без электричества

Ребенок делает уроки без света. Фото: УНИАН

Несколько областей Украины могут остаться без электроснабжения на короткий срок из-за непрекращающихся атак со стороны России. Риски для энергосистемы на зиму остаются значительными, однако прогнозы некоторых экспертов довольно оптимистичны. Пока есть время, жителям многоэтажек советуют объединиться и подать заявки на участие в государственных программах поддержки.

Об этом рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Новини.LIVE.

В каких областях прогнозируют отключения света

На зиму действительно существует угроза возникновения проблем с электроснабжением, однако точно сказать, будет ли ситуация крайне тяжелой, довольно сложно. Не исключено, что блэкаута по всей территории Украины удастся избежать благодаря значительным мощностям Energy Storage Systems — систем накопления энергии.

"Потенциальные риски кратковременных отключений света могут возникнуть в прифронтовых регионах: Черниговской, Сумской, частично Харьковской и Днепропетровской областях. Потому что враг выводит из строя все объекты генерации, направляя туда большое количество дронов", — отметил спикер.

По словам народного депутата, кратковременные отключения возможны также в центральных областях в случае попаданий по объектам ОСП, что на некоторое время снизит способность передачи электроэнергии от атомных электростанций в города-миллионники.

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При этом сбалансировать потребности потребителей в часы пик помогут системы накопления — они сохраняют электричество во время избытка генерации и возвращают его в сеть, когда возникает дефицит. Поэтому прогнозы на предстоящую зиму относительно обеспечения светом довольно оптимистичны.

Как украинцам подготовиться к зиме

Сергей Нагорняк посоветовал жильцам многоквартирных домов обратиться в ОСМД или управляющую компанию с вопросом, как уже сейчас повлиять на энергонезависимость их жилья и обеспечить собственное резервное питание на случай отключений света.

"Существует много государственных программ, их более 15, а то и больше: например, городские программы по установке солнечных электростанций и аккумуляторов, которые потенциально позволят обеспечить питание лифтов, лестничных площадок и водоснабжения верхних этажей", — отметил народный депутат.

Также Верховная Рада проголосовала за важную поправку к одному из законов, которая позволит бизнесу сократить время подключения новых объектов генерации к сети. Не нужно будет ждать официального изменения целевого назначения земли для начала строительства.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Украина несколько недель подряд экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует. Этому способствовала солнечная погода, которая обеспечивала стабильную работу электростанций. Крупнейшими покупателями оказались Венгрия, Молдова и Румыния.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько бытовые потребители в Украине платят за электроэнергию по состоянию на август 2026 года. Стоимость света остается неизменной — 4,32 грн за кВт·ч. При этом владельцы двухзонных счетчиков тратят ночью всего 2,16 грн за кВт·ч.