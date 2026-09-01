Ситуація в енергосистемі 1 вересня: в Міненерго повідомили про часткові знеструмлення у 5 регіонах України

Енергетики ремонтують ЛЕП. Фото: УНІАН

Українська енергосистеми вітає осінь з тими ж самими викликами. Адже російська армія вкортре продовжує обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок чергових ворожих обстрілів та негоди у кількох регіонах України зафіксовано знеструмлення побутових споживачів. Та чи будуть вимикати світло і коли відновлять енергопостачання там, де воно відсутнє.

Про це розповідає Міністерство енергетики, передають Новини.LIVE.

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Де немає світла через ворожі обстріли

Станом на 1 вересня через обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишається частина споживачів у п'яти областях України.

Це наступні регіони:

Донецька область. Одеська область. Київська область. Сумська область. Харківська область.

Енергетики вже розпочали та продовжують відновлювальні роботи в усіх районах, де це дозволяє безпекова ситуація.

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Окремо на ситуацію в мережі впливають погодні умови. Крім активних обстрілів енергетики, проблем додає негода. Через несприятливі погодні умови без світла залишаються 188 населених пунктів у Сумській області. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі для якнайшвидшого повернення електроенергії в оселі.

Чи будуть вимикати світло

Застосування погодинних відключень або інших обмежень електропостачання сьогодні не передбачається. Проте ситуація може змінитись в будь-який момент. Громадянам радять стежити за оновленнями та можливими змінами в графіках на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу або обленерго.

Як допомогти енергетикам сьогодні

Водночас енергетики звертаються до українців із проханням раціонально використовувати електроенергію. За можливості, вмикання потужних побутових приладів просять перенести на денні години — з 10:00 до 16:00. І уникати активного використання у вечірні пікові години.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи очікувати тривалих графіків відключення світла вже взимку. За словами директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрія Закревського, відключення світла до 16 годин на добу є малоймовірними. Нині в Україні є близько 17 ГВт генерації. Із них приблизно 6 ГВт припадає на сонячну енергетику, а решту забезпечують атомна генерація, імпорт та інші джерела.

Також Новини.LIVE повідомляли про запровадження графіків відключень газу та опалення. Як повідомляє голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, то ідея погодинного відключення газу є абсолютно нереалістичною з технічної точки зору. Постійно зупиняти та повторно запускати газопостачання в багатоквартирні будинки неможливо і для цього немає жодної змоги.