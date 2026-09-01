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Главная Экономика Частичные отключения света в 5 регионах Украины: где нет света

Частичные отключения света в 5 регионах Украины: где нет света

Ua ru
1 сентября 2026 11:51
Ситуация в энергосистеме 1 сентября: в Минэнерго сообщили о частичных отключениях электроэнергии в 5 регионах Украины
Энергетики ремонтируют ЛЭП. Фото: УНИАН

Украинская энергосистема встречает осень с теми же вызовами. Ведь российская армия в очередной раз продолжает обстреливать объекты критической инфраструктуры. В результате очередных вражеских обстрелов и непогоды в нескольких регионах Украины зафиксировано отключение электроэнергии у бытовых потребителей. Но будут ли отключать свет и когда восстановят энергоснабжение там, где оно отсутствует?

Об этом сообщает Министерство энергетики, передают Новини.LIVE.

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Где нет света из-за вражеских обстрелов

По состоянию на 1 сентября из-за обстрелов энергетической инфраструктуры на утро остаются без электроснабжения часть потребителей в пяти областях Украины.

Это следующие регионы:

  1. Донецкая область.
  2. Одесская область.
  3. Киевская область.
  4. Сумская область.
  5. Харьковская область.

Энергетики уже приступили и продолжают восстановительные работы во всех районах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

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Почему ситуация в Сумской области сложнее

Отдельно на ситуацию в сети влияют погодные условия. Помимо активных обстрелов энергетиков, проблемы усугубляет непогода. Из-за неблагоприятных погодных условий без света остаются 188 населенных пунктов в Сумской области. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение домов.

Будут ли отключать свет

Применение почасовых отключений или других ограничений электроснабжения сегодня не предусматривается. Однако ситуация может измениться в любой момент. Гражданам рекомендуется следить за обновлениями и возможными изменениями в графиках на официальных ресурсах местных операторов систем распределения или облэнерго.

Как помочь энергетикам сегодня

В то же время энергетики обращаются к украинцам с просьбой рационально использовать электроэнергию. По возможности, включение мощных бытовых приборов просят перенести на дневные часы — с 10:00 до 16:00. И избегать активного использования в вечерние часы пик.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, стоит ли ожидать длительных графиков отключения света уже зимой. По словам директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрея Закревского, отключения света до 16 часов в сутки маловероятны. В настоящее время в Украине имеется около 17 ГВт генерирующих мощностей. Из них примерно 6 ГВт приходится на солнечную энергетику, а остальное обеспечивают атомная энергетика, импорт и другие источники.

Также Новини.LIVE сообщали о введении графиков отключений газа и отопления. Как сообщает председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, идея почасового отключения газа является абсолютно нереалистичной с технической точки зрения. Постоянно останавливать и повторно запускать газоснабжение в многоквартирные дома невозможно, и для этого нет никакой возможности.

Минэнерго Сумская область Укрэнерго ДТЭК энергосистема отключения света
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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