Безнадійна нерухомість: чому деякі об’єкти можуть не ввести в експлуатацію

Введення нерухомості в експлуатацію. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Деякі об’єкти нерухомості можуть ніколи не здати в експлуатацію. Через це житло українців, яке вони придбали до завершення будівництва, ризикує залишитися неоформленим і непридатним до використання. Ми розібралися, чому виникають проблеми на ринку нерухомого майна.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що заважає девелоперам ввести нерухомість в експлуатацію.

Цільове призначення землі

Нерідко трапляються випадки, коли цільове призначення земельної ділянки не сходиться з об’єктом, який на ній побудували. Логіка проста: якщо в документах вказано "для індивідуального садівництва", то відкрити на території бізнес-центр чи звести житловий комплекс неможливо.

Часто девелопери обходять обмеження і будують апартаменти на ділянках, цільове призначення яких не дозволяє розташування житлових приміщень. Це комерційна нерухомість, однак придатна для комфортного проживання. Зазвичай там облаштовують зони для відпочинку, кухню, санвузол тощо.

"Це вихід із ситуації, коли на землях, не призначених для житлового будівництва, можна звести апартаменти. Але це шкодить місту і його мешканцям. Бо нерухомість не відповідає вимогам соціальної інфраструктури", — зазначила голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Функціональне призначення територій

Ще одна причина відмовити девелоперу у введенні нерухомості в експлуатацію стосується порушення містобудівної документації (зонінгу). Тип зведеного об’єкта повинен співпадати з функціональним призначенням території відповідно до генерального плану населеного пункту.

В Україні з цим проблеми, оскільки через повномасштабну війну зобов’язання розробити актуальні "комплексні плани просторового розвитку" відтермінували до 2028 року. У Києві, наприклад, досі користуються документом тридцятирічної давності.

Як результат — трапляються випадки, коли девелопер купує ділянку для будівництва приватного котеджу чи житлового комплексу, і потім дізнається, що в його зоні відповідальності передбачили зведення виключно об’єктів промисловості.

Що перешкоджає введенню в експлуатацію

Інші причини, крім невідповідності цільовому та функціональному призначенню, включають:

відсутність дозвільних документів;

неготовність комунікаційних систем;

неможливість підключення інженерних мереж;

неправомірне внесення змін до затвердженого проєкту будівництва.

Кожна з цих підстав може відтермінувати заплановану дату введення об’єкта нерухомості в експлуатацію чи взагалі призвести до "замороження" процесу.

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