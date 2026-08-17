Підготовка шкіл до опалювального сезону: мобільні котельні та генератори

Школярі за партами, вчителі біля дошки. Фото: Новини.LIVE.

Вже незабаром українські школярі повернуться за парти. Школи продовжують активно готуватись до нового навчального року, який може принести за собою безліч нових викликів. Тож заклади освіти готуються до роботи в умовах можливих кризових ситуацій під час майбутнього опалювального сезону. Урядовці спільно з місцевими громадами розробляють превентивні заходи для вирішення таких ситуацій.

Сайт Новини.LIVE розповідає про допомогу від уряду, яку очікують школи.

Мобільні котельні та резервне живлення для закладів освіти

Під час дискусії щодо викликів навчального року були розставлені пріоритетні напрями підготовки за участі представників Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Основною метою є забезпечення шкіл, ліцеїв та учнівських гуртожитків автономним обладнанням на випадок значних пошкоджень енергетики.

Головним елементом системи захисту стануть мобільні котельні. Ці установки оперативно доправлятимуть до навчальних закладів для відновлення подачі тепла. Крім того, обов'язковим стане наявність генераторів для безперебійної роботи електромереж та чітких планів із забезпечення питною й технічною водою.

Стійкість комунальних служб

Стабільна робота шкіл безпосередньо залежить від стану загальноміських мереж. Якщо внаслідок збоїв зупиняться об'єкти водоканалу, наслідки поширюються на всю соціальну сферу — від дитячих садків до лікарень.

Читайте також:

Наразі підприємства водопровідно-каналізаційного господарства по всій країні укомплектовані резервними джерелами живлення на 75%. Для повного закриття потреб та посилення стійкості інфраструктури громади можуть скористатися державними програмами.

Три програми спрямовані на модернізацію та захист систем водопостачання та водовідведення. А одна — орієнтована на підтримку та відновлення об'єктів теплопостачання.

Завдання місцевої влади

Міністерства наголошують, що держава надає громадам необхідні інструменти та нормативну базу, проте безпосередня підготовка об'єктів має відбутися на місцях.

Місцева влада повинна завчасно провести необхідні перевірки, виявити потенційно слабкі місця та сформувати запаси обладнання. Проведення ремонтних робіт та закупівлю генераторів необхідно завершити до настання холодів, адже в зимовий період часу на усунення таких проблем вже не буде.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали з чого складається зарплата вчителя. Педагогічні працівники можуть розраховувати на підвищення свого окладу. За словами експертів, фінансування заробітної плати здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Також Новини.LIVE порахували, скільки будуть отримувати вчителі після підвищення зарплат з вересня. Зі слів прем'єр-міністра Сергія Корецького, оклади зростуть на 20%. Додатково педагогам можуть нарахувати надбавку за престижність праці від 5%.