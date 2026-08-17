Подготовка школ к отопительному сезону: мобильные котельные и генераторы

Школьники за партами, учителя у доски. Фото: Новини.LIVE.

Уже совсем скоро украинские школьники вернутся за парты. Школы продолжают активно готовиться к новому учебному году, который может принести с собой множество новых вызовов. Поэтому учебные заведения готовятся к работе в условиях возможных кризисных ситуаций в ходе предстоящего отопительного сезона. Правительственные чиновники совместно с местными общинами разрабатывают превентивные меры для решения таких ситуаций.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о помощи от правительства, которую ожидают школы.

Мобильные котельные и резервное энергоснабжение для учебных заведений

В ходе дискуссии о вызовах учебного года были определены приоритетные направления подготовки с участием представителей Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, Министерства образования и науки Украины и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Основная цель — обеспечение школ, лицеев и ученических общежитий автономным оборудованием на случай значительных повреждений энергетической инфраструктуры.

Главным элементом системы защиты станут мобильные котельные. Эти установки будут оперативно доставляться в учебные заведения для восстановления подачи тепла. Кроме того, обязательным станет наличие генераторов для бесперебойной работы электросетей и четких планов по обеспечению питьевой и технической водой.

Стойкость коммунальных служб

Стабильная работа школ напрямую зависит от состояния общегородских сетей. Если в результате сбоев остановятся объекты водоканала, последствия распространятся на всю социальную сферу — от детских садов до больниц.

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Три программы направлены на модернизацию и защиту систем водоснабжения и водоотведения. А одна — ориентирована на поддержку и восстановление объектов теплоснабжения.

Задачи местных властей

Министерства подчеркивают, что государство предоставляет общинам необходимые инструменты и нормативную базу, однако непосредственная подготовка объектов должна происходить на местах.

Местные власти должны заблаговременно провести необходимые проверки, выявить потенциально уязвимые места и сформировать запасы оборудования. Проведение ремонтных работ и закупку генераторов необходимо завершить до наступления холодов, ведь в зимний период времени на устранение таких проблем уже не будет.

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