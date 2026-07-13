Як купити митний конфіскат в Україні: офіційні майданчики, ціни та правила

Зона митного контролю, евакуація авто. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато хто з нас хоча б раз чув про "митний конфіскат" і навіть бачив магазини з такими вивісками. Але насправді митниця не продає вилучені товари через такі торгові точки. Усе майно, яке стає власністю держави, реалізують тільки через офіційні електронні аукціони.

У Держмитслужбі зазначили, що процедура розпорядження таким майном залишається незмінною, передають Новини.LIVE.

Яке майно виставляють на продаж

На торги потрапляють товари та транспортні засоби, які:

вилучили через порушення митних правил;

власники добровільно віддали державі;

не забрали після завершення строку перебування під митним контролем.

Щороку таких лотів накопичуються сотні.

Де проходять аукціони

Продають такі товари через дві державні платформи:

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"Прозорро.Продажі" — тут виставляють усе майно, крім конфіскованого;

"СЕТАМ" — тут можна знайти конфісковані товари та автомобілі.

Перевагою для українців є те, що у стартову ціну вже включені всі митні платежі. Тобто після перемоги на торгах нічого додатково доплачувати за розмитнення не потрібно.

Після покупки новому власнику видають офіційний акт, який підтверджує право власності. А перед участю в аукціоні можна особисто оглянути товар. Інформація про дату та місце огляду є в описі кожного лота.

Якщо майно ніхто не купив

Буває й так, що навіть після кількох уцінок охочих придбати товар не знаходиться. Тоді держава може:

віддати майно безкоштовно;

відправити його на переробку;

утилізувати;

знищити.

Усе залежить від стану та виду майна.

Не плутайте з магазинами "митного конфіскату"

Зауважте, що магазини, які використовують у своїй назві слова "митний конфіскат" чи "конфіскат", не мають жодного стосунку до митних органів.

Такі назви — лише маркетинговий хід. Вилучене митницею майно офіційно продають лише через державні електронні аукціони.

Яке майно не можуть конфіскувати під час війни

Навіть якщо людина має великі борги, в неї не можуть забрати абсолютно все майно. Закон передбачає перелік речей, які не можуть чіпати.

За законом виконавча служба не має права забирати речі першої необхідності. Йдеться про меблі, побутову техніку, одяг, взуття, ліки, продукти, паливо для опалення, державні нагороди, а також інструменти чи обладнання, якщо вони є єдиним джерелом заробітку людини.

У деяких випадках не можна стягувати єдине житло, заборонено примусове стягнення на окупованих територіях та в районах бойових дій, а також тимчасово не стягують кошти з пенсій і стипендій (за окремими винятками). Також люди можуть користуватися частиною грошей навіть із арештованих рахунків.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що під час перетину кордону українці можуть без декларування перевозити особисті речі, однак для окремих товарів діють митні обмеження. Зокрема, перевищення встановлених лімітів або спроба ввезти незадекларовані покупки з-за кордону може призвести до штрафу та конфіскації майна.

Також Новини.LIVE писали, що Польща може перевіряти фінансову спроможність іноземців під час в'їзду. Для короткої поїздки до чотирьох днів потрібно мати щонайменше 300 злотих готівкою, а якщо перебування триватиме довше — не менше 75 злотих на кожен день.