Урожай груш під загрозою через спеку: чому полив не рятує дерева

Урожай груш під загрозою через спеку. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Тривала аномальна спека, яка накрила Іспанію наприкінці червня, серйозно вдарила по грушевих садах у провінції Льєйда. І проблема не в нестачі поливу — через надто високі температури дерева просто не можуть нормально розвиватися.

Про те, що буде з врожаєм груш цього сезону, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Segre.com.

Чому врожай груш може суттєво скоротитись цього сезону

За даними фермерської спілки Unió de Pagesos, близько 80% плантацій груші сорту Conference потерпають від сильного водного стресу. Через спеку:

листя висихає;

плоди перестають рости.

У результаті груші залишаються дрібними, що знижує їхню вартість. Представник спілки Жауме Гарденьєс каже, що в деяких господарствах пошкоджені майже всі насадження, тому фермери вже очікують суттєвого скорочення врожаю.

Ще одна тривожна ознака — окремі дерева почали цвісти вже в липні. Експерти попереджають, що така аномалія може позначитися не лише на цьогорічному, а й на врожаї наступного сезону.

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У фермерській спілці пояснюють, що коли температура повітря перевищує 36 градусів, ріст плодів майже повністю зупиняється, навіть якщо дерева отримують достатньо води.

Через зміну клімату виробники вже замислюються над тим, щоб відмовитися від сорту Conference і перейти на більш стійкі до спеки сорти або навіть замінити груші іншими культурами.

Каталонія, зокрема провінція Льєйда, є одним із головних регіонів вирощування груш у Європі. Тому фермерська спілка звернулася до дослідницького інституту IRTA, щоб оцінити, чи має ця культура перспективи в нових кліматичних умовах. Ситуацію також ускладнюють поширення бактеріального опіку плодових дерев і скорочення доступних засобів захисту рослин.

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