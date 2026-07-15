Урожай груш под угрозой из-за жары: почему полив не спасает деревья

Жара бьет по грушевым садам в Испании: что будет с урожаем в этом сезоне
Длительная аномальная жара, обрушившаяся на Испанию в конце июня, серьезно ударила по грушевым садам в провинции Лейда. И проблема не в недостатке полива — из-за слишком высоких температур деревья просто не могут нормально развиваться.
О том, что будет с урожаем груш в этом сезоне, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Segre.com.
Почему урожай груш может существенно сократиться в этом сезоне
По данным фермерского союза Unió de Pagesos, около 80% плантаций груш сорта Conference страдают от сильного водного стресса. Из-за жары:
- листья высыхают;
- плоды перестают расти.
В результате груши остаются мелкими, что снижает их стоимость. Представитель союза Жауме Гарденьес говорит, что в некоторых хозяйствах повреждены почти все насаждения, поэтому фермеры уже ожидают существенного сокращения урожая.
Еще один тревожный признак — отдельные деревья начали цвести уже в июле. Эксперты предупреждают, что такая аномалия может сказаться не только на урожае этого года, но и на урожае следующего сезона.
Почему полив не может исправить ситуацию
В фермерском союзе объясняют, что когда температура воздуха превышает 36 градусов, рост плодов почти полностью останавливается, даже если деревья получают достаточно воды.
Из-за изменения климата производители уже задумываются о том, чтобы отказаться от сорта Conference и перейти на более устойчивые к жаре сорта или даже заменить груши другими культурами.
Каталония, в частности провинция Льейда, является одним из главных регионов выращивания груш в Европе. Поэтому фермерский союз обратился в исследовательский институт IRTA, чтобы оценить, есть ли у этой культуры перспективы в новых климатических условиях. Ситуацию также осложняют распространение бактериального ожога плодовых деревьев и сокращение доступных средств защиты растений.
Ранее Новини.LIVE писали, что те, кто еще не купил клубнику, теперь заплатят дороже. В конце сезона цена на ягоду выросла, и дешевле она уже вряд ли станет. Урожай заканчивается, а спрос остается высоким.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине дешевеет подсолнечник. За последнюю неделю закупочные цены снова упали. Это связано с тем, что заводы начали активно перерабатывать рапс, ведь стартовал новый сезон его сбора.