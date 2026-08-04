Не свинина і не яловичина: яке м'ясо захопило світовий ринок

Продавець м'яса, курятина. Фото: Новини.LIVE, Mаgnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Курятина давно є звичним продуктом на столі мільйонів людей, але мало хто знає, як кардинально вона змінила харчові звички. За останні 60 років саме м'ясо птиці витіснило конкурентів і стало головним джерелом тваринного білка у світі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН (ФАО).

Як змінилося світове виробництво м'яса

За останні шість десятиліть світове виробництво м'яса збільшилося більш ніж у чотири рази — із 71 мільйона тонн у 1961 році до 361 мільйона тонн у 2022 році.

Найбільший внесок у це зростання зробило саме м'ясо птиці. За даними ФАО, середня доступність курятини на одну людину у світі збільшилася з менш ніж 3 кг до близько 17 кг на рік.

Такий стрибок пояснюють одразу кількома факторами:

розвитком сучасних технологій у птахівництві;

скороченням виробничого циклу;

ефективнішим використанням кормів;

активним розширенням виробництва у багатьох країнах світу.

Що з іншими видами м'яса

На відміну від курятини, інші види м'яса не демонстрували таких темпів розвитку. Так, виробництво свинини за цей період лише подвоїлося, тоді як виробництво яловичини залишалося відносно стабільним, а в окремих регіонах навіть скорочувалося.

Тому сьогодні птахівництво фактично визначає структуру світового виробництва тваринного білка.

Не всі країни однаково забезпечені м'ясом

Попри рекордні обсяги виробництва, доступ до м'яса у світі залишається дуже нерівномірним. Наприклад, Азія нині є найбільшим виробником м'яса, однак споживання на одну людину там усе ще нижче, ніж у багатьох інших регіонах.

Ще складніша ситуація спостерігається в країнах Африки на південь від Сахари, де забезпеченість населення м'ясом за останні 60 років майже не змінилася. Це свідчить про збереження проблем із доступом людей до продуктів тваринного походження.

Чому втрачають частину продуктів

У ФАО також наголошують, що проблема полягає не лише у виробництві. За оцінками організації, близько третини всієї виробленої у світі продукції втрачається або просто марнується. Найбільші втрати фіксують у регіонах, де недостатньо розвинена система холодового зберігання та транспортування продуктів.

На думку експертів, саме скорочення таких втрат може стати одним із найефективніших способів підвищення глобальної продовольчої безпеки без необхідності суттєво нарощувати виробництво.

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