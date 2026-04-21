Чим обробити смородину у квітні 2026: кущ буде здоровий та дасть щедрий врожай

Квітень — важливий місяць для якісного догляду за кущами смородини. У цей період закладається здоров'я рослини і майбутня кількість ягід. Вчасна обробка здатна зупинити небезпеку ще до її поширення.

Чим обробити смородину у квітні, щоб кущ був сильним, здоровим і рясно плодоносив.

Чому важливо не зволікати з обробкою

У квітні активізується небезпечний шкідник — бруньковий кліщ. Він поселяється всередині бруньок і поступово знищує майбутній урожай.

Проблема в тому, що на перший погляд кущ виглядає здоровим. Але якщо придивитися уважніше, можна помітити підозрілі зміни.

Як розпізнати брунькового кліща

Звертайте увагу на такі ознаки:

бруньки виглядають неприродно великими;

мають округлу форму, ніби набряклі;

відрізняються від інших здорових бруньок.

Який спосіб обробки смородини найефективніший

На цьому етапі розвитку куща використання хімічних засобів малоефективне. Найкраще працює простий, перевірений метод — обробка окропом.

Як діяти правильно:

закип'ятіть воду;

знайдіть уражені бруньки;

обережно полийте їх гарячою водою.

Важливо пам'ятати: не можна обливати весь кущ. Обробляйте лише підозрілі ділянки, щоб не пошкодити рослину.

Також зупинити поширення кліща можна видаливши бруньки вручну. Обов'язково після збору їх треба знищити. При сильному ураженні краще вирізати цілу гілку.

Якщо кущ сильно уражений, без спеціальних засобів не обійтися. У такому випадку використовують акарициди — препарати проти кліщів.

Якого ще догляду потребує смородина у квітні

Окрім обробки, варто приділити увагу ще одному важливому етапу — обрізці.

Що потрібно зробити:

видалити старі гілки, яким більше чотирьох років;

прибрати слабкі та пошкоджені пагони;

прорідити центр куща, щоб уникнути загущення.

Також ділимося іншими корисними порадами з садівництва

Який смачний та врожайний сорт смородини посадити у 2026 році.

Як підживити смородину картопляними шкірками.

Що посадити біля смородина навесні, щоб захистити кущі та покращити врожай.