Встигніть до кінця березня 2026: чим підживити орхідею, щоб розцвіла

Березень часто стає вирішальним для догляду за кімнатними рослинами. Саме у цей час підживлення потребує орхідея. Є добрива, що здатні змусити цю квітку щедро цвісти. А їхні головні переваги — натуральність і доступність.

Новини.LIVE розповідає, чим варто підживити орхідею до кінця березня, щоб вона пишно квітнула.

Чому важливо підживити орхідею у березні

Часто після зими орхідея виснажена, їй бракує поживних речовин та світла для формування бутонів. Якщо не підтримати рослину, вона довго не цвістиме. Саме тому варто внести підживлення. Воно допоможе:

активізувати ріст коріння;

зміцнити листя;

стимулювати утворення квітконосу;

підвищити стійкість до хвороб.

Які натуральні добрива можна використати для орхідеї

Варто звернути увагу на прості домашні засоби. Вони доступні, безпечні та дають помітний результат.

Цибулеве лушпиння

Лушпиння містить фітонциди — природні речовини, що допомагають боротися з бактеріями та грибками. Таке підживлення зміцнить імунітет рослини та запустить процес росту. Як приготувати:

візьміть лушпиння з однієї середньої цибулини;

залийте склянкою води;

прокип'ятіть приблизно 10 хвилин;

залиште настоюватися на 1-2 години;

розведіть відвар водою, щоб він став світлим;

полийте рослину.

Чай і кава

Вам знадобиться використана чайна заварка або кавова гуща. Вони містять корисні мікроелементи, які позитивно впливають на зовнішній вигляд рослини. Такий догляд допомагає зробити листя більш щільним, насиченим і блискучим. Як застосовувати:

заваріть чорний чай або використайте залишки кави;

розведіть водою у співвідношенні 1:2;

поливайте орхідею не частіше одного разу на місяць.

Як правильно підживлювати орхідею, щоб не нашкодити

Навіть найкраще добриво може дати зворотний ефект, якщо порушити базові правила. Щоб орхідея справді зацвіла, дотримуйтесь простих рекомендацій:

використовуйте лише розчини кімнатної температури;

не підживлюйте рослину частіше ніж 1-2 рази на місяць;

чергуйте різні види добрив для збалансованого живлення;

поливайте під корінь, уникаючи потрапляння рідини на листя.

