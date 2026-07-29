Вода з кондиціонера корисна для кімнатних рослин: як її використовувати

Полив рослин водою з кондиціонера. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

У спекотні літні дні кондиціонер працює майже без зупинки, а вода, яка постійно стікає з нього, зазвичай просто потрапляє у каналізацію. Проте мало хто знає, що ця вода дуже корисна для кімнатних рослин, за умови, якщо використовувати її правильно.

Новини.LIVE з посиланням на Green Prophet розповідає, чим корисна вода з кондиціонера для рослин та як її використовувати.

Чому вода з кондиціонера відрізняється від водопровідної

Кондиціонер не лише охолоджує повітря, а й забирає з нього зайву вологу. Коли тепле повітря стикається з холодними деталями пристрою, утворюється конденсат, який і витікає назовні. Ця рідина відрізняється від звичайної водопровідної води. Вона містить дуже мало розчинених солей, кальцію та магнію, тому за своїми властивостями нагадує дистильовану воду.

Ще у 2024 році було проведено особливе дослідження: вчені відібрали зразки води зі 120 кондиціонерів. Результати показали низький вміст важких металів і мінімальну кількість мінеральних домішок. Багато садівників взяли цю інформацію на озброєння.

Так, більшість кімнатних рослин погано переносять жорстку воду. Через неї у ґрунті поступово накопичуються солі, які можуть пригнічувати ріст рослин. А використання води з кондиціонера допомагає уникнути цієї проблеми.

Для яких кімнатних рослин така вода буде корисною

Конденсат із кондиціонера може стати гарною альтернативою водопровідній воді для:

орхідей;

папоротей;

азалій;

спатифілумів;

калатей;

фікусів;

більшості декоративно-листяних кімнатних рослин.

Як правильно використовувати воду з кондиціонера для поливу

Попри переваги, використовувати таку воду бездумно не варто. Садівники радять дотримуватися кількох простих правил:

збирайте воду лише з чистого та справного кондиціонера (фільтри й внутрішні елементи пристрою мають проходити регулярне очищення);

використовуйте лише свіжозібрану воду;

чергуйте її зі звичайною водою або спеціальними добривами.

Є важливий нюанс, у воді з кондиціонера відсутні домішки, тож вона не може забезпечити рослини необхідними поживними речовинами. Тому й треба її чергувати з іншою водою та не забувати про підживлення.

Яких помилок потрібно уникати

Не варто використовувати воду з кондиціонера, якщо пристрій давно не проходив очищення або технічне обслуговування. У такому разі вода під час проходження через систему кондиціонера може контактувати з:

бактеріями;

грибками;

пліснявою;

пилом;

забрудненнями, які накопичуються всередині обладнання.

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