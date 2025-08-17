Як позбутися вершинної гнилі на помідорах — ефективні методи, поради дачникам

Вершинна гниль на помідорах — звідки береться і як її побороти
Навіть у досвідчених дачників на помідорах можуть з’являтися різні захворювання, зокрема, і вершинна гниль. Щоб швидко та ефективно позбутися цієї проблеми, дізнайтеся, звідки береться ця хвороба на томатах і як її можна з легкістю позбутися без шкоди для врожаю.
Чому на помідорах з’являється вершинна гниль
Вершинна гниль — це захворювання, від якого страждають помідори на стадії достигання плодів. Ознаками наявності цієї небезпечної хвороби є темні плями на кінчиках плодів томатів, які з часом розростаються і починають гнити.
Ця гниль може з’являтися з таких причин, як:
- Дефіцит кальцію у ґрунті
- Нездатність помідорів засвоювати кальцій через надлишок калію чи азоту
- Спека, через яку коріння поглинає менше вологи
Як боротися з вершинною гниллю на помідорах
Якщо ваші помідори захворіли на вершинну гниль, зробіть наступні дії:
- Нормалізуйте полив — поливайте кущі в радіусі приблизно 50 сантиметрів, а в спеку замульчуйте ґрунт
- Збалансуйте підживлення — внесіть у ґрунт добрива із вмістом фосфору
- Підживіть кальцієм — обприскуйте чи вносіть добрива із вмістом кальцію під корінь
Якими добривами врятувати помідори від вершинної гнилі
Щоб ефективно врятувати томати, використовуйте кальцієву селітру, але у вигляді розчину. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Кальцієва селітра — десять грамів
- Тепла вода — один літр
Розчиніть речовину у воді та обприскайте свої рослини з помідорами, а за необхідності повторіть цю процедуру за десять днів.
А ще можете полити помідори цим добривом, і для цього вам потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:
- Кальцієва селітра — від десяти до 15 грамів
- Вода — десять літрів
Розчиніть селітру у воді та поливайте кущі помідорів на городі, коли надворі прохолодно.
