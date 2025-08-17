Відео
Головна Дім та город Вершинна гниль на помідорах — звідки береться і як її побороти

Вершинна гниль на помідорах — звідки береться і як її побороти

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 22:33
Як позбутися вершинної гнилі на помідорах — ефективні методи, поради дачникам
Людина, яка тримає помідор з вершинною гниллю. Фото: Pinterest

Навіть у досвідчених дачників на помідорах можуть з’являтися різні захворювання, зокрема, і вершинна гниль. Щоб швидко та ефективно позбутися цієї проблеми, дізнайтеся, звідки береться ця хвороба на томатах і як її можна з легкістю позбутися без шкоди для врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Чому на помідорах з’являється вершинна гниль

Вершинна гниль — це захворювання, від якого страждають помідори на стадії достигання плодів. Ознаками наявності цієї небезпечної хвороби є темні плями на кінчиках плодів томатів, які з часом розростаються і починають гнити. 

Ця гниль може з’являтися з таких причин, як:

  • Дефіцит кальцію у ґрунті
  • Нездатність помідорів засвоювати кальцій через надлишок калію чи азоту
  • Спека, через яку коріння поглинає менше вологи
Вершинная гниль
Ознаки наявності вершинної гнилі на помідорах. Фото: Epic Gardening

Як боротися з вершинною гниллю на помідорах

Якщо ваші помідори захворіли на вершинну гниль, зробіть наступні дії:

  • Нормалізуйте полив — поливайте кущі в радіусі приблизно 50 сантиметрів, а в спеку замульчуйте ґрунт
  • Збалансуйте підживлення — внесіть у ґрунт добрива із вмістом фосфору
  • Підживіть кальцієм — обприскуйте чи вносіть добрива із вмістом кальцію під корінь

Якими добривами врятувати помідори від вершинної гнилі

Щоб ефективно врятувати томати, використовуйте кальцієву селітру, але у вигляді розчину. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Кальцієва селітра — десять грамів
  • Тепла вода — один літр

Розчиніть речовину у воді та обприскайте свої рослини з помідорами, а за необхідності повторіть цю процедуру за десять днів.

А ще можете полити помідори цим добривом, і для цього вам потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:

  • Кальцієва селітра — від десяти до 15 грамів
  • Вода — десять літрів

Розчиніть селітру у воді та поливайте кущі помідорів на городі, коли надворі прохолодно. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому на помідорах з’явилися жовті плями і що з цим робити. 

Раніше ми розповідали про те, чому помідори ніяк не червоніють і як можна врятувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, які сорти помідорів варто посадити на городі.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
