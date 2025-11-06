Відео
Україна
Головна Дім та город Цей кущ не можна садити біля дому — притягує лихо

Цей кущ не можна садити біля дому — притягує лихо

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 14:25
Оновлено: 07:36
Який кущ не можна садити біля дому і чому - народні прикмети про бузину та її значення
Бузина росте у саду. Фото: Pixabay

Наші предки вірили, що деякі рослини можуть не лише прикрашати подвір’я, а й впливати на долю людини. Одним із таких кущів вважали бузину — її називали "чортовою ягодою" й остерігалися садити біля оселі.

Новини.LIVE пояснює, чому бузину не радять висаджувати поруч із будинком і які народні прикмети пов’язують із цією рослиною.

Читайте також:

Чому не можна садити бузину біля дому

Бузину здавна вважали рослиною, що приносить нещастя. За повір’ями, у ній живе нечиста сила, яка здатна накликати сварки, хвороби й навіть смерть. Через це її не садили біля житла, не зрізали гілки та не заносили в дім. Люди вірили, що бузина забирає енергію родини та притягує біди.

Народні прикмети та повір’я

  • Не рубали бузину, щоб не розгнівати духів.
  • Не сиділи під кущем, аби не "підхопити" хворобу.
  • Не залишали гілки в домі — це вважалося передвісником сварок.
  • Казали, що під бузиною заховані скарби нечистого, які зникають на світанку.

Магічна сила рослини

Попри страх, бузину використовували у лікувальних обрядах. Знахарі виливали під неї воду після купання хворих, щоб забрати недугу. Проте садити кущ біля дому не радили — вважалося, що він порушує гармонію в сім’ї та приносить темну енергію.

Безпечні альтернативи

Якщо хочеться озеленити подвір’я, замість бузини садіть калину, бузок або глід. Ці рослини вважаються оберегами, що приносять у дім добро, здоров’я та злагоду. Вони не лише безпечні, а й прикрасять двір і підтримають позитивну енергетику оселі.

Ми вже розповідали, як правильно підготувати сад і город до нового сезону.

Також раніше пояснювали, як за допомогою звичайного рушника висушити одяг значно швидше.

Детальніше ми розповідали, які рослини не варто садити під абрикосою, щоб не втратити врожай.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
