Україна
Головна Дім та город Цей копійчаний засіб очистить вигрібну яму на роки — що потрібно

Цей копійчаний засіб очистить вигрібну яму на роки — що потрібно

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 23:55
Очищення вигрібної ями — який копійчаний засіб варто використати
Очищення вигрібної ями. Колаж: Новини.LIVE

Вигрібна яма може стати справжньою проблемою: неприємний запах, повільний відтік води та постійні виклики асенізатора, які "з'їдають" чимало грошей. Досвідчені господарі приватних будинків знають секрет — найкраще очіщує вигрібну яму один копійчаний засіб.

Новини.LIVE розповідає, що та як використати, щоб забути про чищення вигрібної ями на роки.

Чому вигрібна яма швидко засмічується

Найпоширеніші проблеми, які виникають у власників приватних будинків з вигрібними ямами:

  • вода відходить повільно, застоюється;
  • з'являється різкий неприємний запах;
  • вигрібна яма дуже швидко наповнюється.

Як правило, це пов'язано з накопиченням жиру, органічних залишків і щільного осаду на стінках. Саме тому доводиться регулярно викликати асенізатора. Але проблемам можна запобігти.

Який дешевий засіб допоможе очистити вигрібну яму

Варто звернути увагу на карбід кальцію. Це доступний і недорогий засіб, який давно використовують у господарстві для різних технічних потреб. При контакті з водою відбувається активна хімічна реакція. У результаті руйнуються жирні відкладення та органічний наліт на стінках вигрібної ями.

Як правильно використати карбід кальцію

Щоб провести очищення вигрібної ями в домашніх умовах, достатньо виконати кілька простих кроків:

  1. Візьміть кілька невеликих шматків карбіду кальцію.
  2. Обережно опустіть у вигрібну яму приблизно 3-4 шматки (до 60 г на звичайну вигрібну яму).
  3. Залиште речовину діяти — вона почне реагувати з водою та відкладеннями. Жир та інші накопичення поступово розщеплюватимуться, вміст стане рідшим і вода почне відтікати.

Важливо: під час використання карбіду кальцію варто дотримуватися обережності та не перевищувати кількість речовини.

Коли можна побачити результат

Ефект від такого методу з'являється не миттєво, але досить швидко. Зазвичай вже за кілька тижнів помітно, що каналізація працює краще:

  • вода йде без затримок;
  • неприємний запах зменшується;
  • вигрібна яма наповнюється повільніше.

Фахівці радять використовувати цей спосіб періодично. У такому разі він має накопичувальний ефект і допомагає довше підтримувати чистоту каналізації.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
