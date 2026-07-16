Це варто посіяти після цибулі та часнику: що радить господиня з Прикарпаття

Посів культур після цибулі та часнику. Колаж: Новини.LIVE

Христина Кучугурна Редактор

У липні городники в Україні збирають врожай цибулі та часнику. Багато хто після залишають грядки порожніми. Насправді ж середина літа — чудовий час, щоб посіяти кілька корисних культур. Так можна отримати ще один урожай або подбати про родючість ґрунту.

Господиня з Прикарпаття Наталія Борович поділилась з виданням "Інформатор Калуш", що варто посіяти після цибулі та часнику, щоб город працював на повну до кінця сезону.

Чому не варто залишати грядку після цибулі та часнику порожньою

Після збору врожаю цибулі чи озимого часнику вільна грядка швидко заростає бур'янами, а земля поступово втрачає вологу та структуру.

"Не залишайте грядку після часнику порожньою, якщо не хочете, щоб вона заросла бур'янами. Її можна і навіть треба використовувати з розумом. Я щороку так роблю і завжди маю додатковий урожай", — ділиться Наталія Борович.

За її словами, головне — обрати культури, які швидко ростуть і добре почуваються у другій половині літа.

Яку зелень найкраще посіяти після збирання врожаю

Найкращим рішенням для липня господиня називає ультраранню зелень. Зараз умови для неї навіть кращі, ніж навесні.

Після цибулі та часнику можна сміливо висівати:

шпинат;

руколу;

кріп.

За сприятливої погоди та регулярного поливу першу зелень можна зрізати вже приблизно через три-чотири тижні після посіву.

Які овочі можна виростити до осені

Окрім зелені, господиня щороку висіває ще дві культури, які встигають дати хороший урожай до настання холодів. Першими вона називає ультраранні сорти огірків.

"Щолипня сію ультраранні огірки, і вже у вересні наша родина смакує свіжими плодами, коли весняні рослини вже завершують плодоношення", — розповідає вона.

Також чудовим варіантом є редиска. Якщо навесні вона часто випускає стрілки через довгий світловий день, то в другій половині літа умови для формування великих і соковитих коренеплодів стають значно кращими. Втім, у спекотну погоду важливо не забувати про регулярний полив.

Які сидерати допоможуть покращити ґрунт

Якщо потреби у другому врожаї немає, варто відновити родючість землі. Для цього чудово підходять сидерати — рослини, які покращують структуру ґрунту, збагачують його органічною масою.

Наталія Борович радить звернути увагу на дві культури:

гірчицю — вона пригнічує розвиток частини ґрунтових хвороб і допомагає зменшити кількість окремих шкідників;

— вона пригнічує розвиток частини ґрунтових хвороб і допомагає зменшити кількість окремих шкідників; фацелію — її потужне коріння добре розпушує землю, покращує повітрообмін і готує грядку до наступного сезону.

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