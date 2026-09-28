Що посадити в саду проти слимаків восени 2026: квітка, яка відлякує шкідників

Квітка у саду для захисту від слимаків. Колаж: Новини.LIVE

Не всі шкідники зникають з городу та саду з настанням осені. Прохолодна й волога погода створює сприятливі умови для слимаків. Вони ховаються під опалим листям, дошками та горщиками, шукають місця для зимівлі, а вночі виходять на пошуки їжі. Та є квітка, яку ці ненажерливі гості зазвичай обходять стороною.

Що посадити на ділянці, щоб відлякати слимаків, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Newsweek.

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Чому восени слимаків стає особливо багато

Слимаки люблять прохолоду, вологу й темні схованки. Восени все це вони отримують просто на грядках: мокрий ґрунт, купи листя, залишки рослин, дошки та горщики створюють зручні місця для укриття. Тому один із найпростіших способів скоротити їхню кількість — позбавити шкідників таких схованок.

Яку квітку не люблять слимаки

Йдеться про левиний зів, або Antirrhinum majus. Королівське садівниче товариство Великої Британії включило його до переліку рослин, які слимаки та равлики не їдять. Причина може бути у його досить щільних стеблах і листі, які менш привабливі для шкідників, ніж ніжна зелень салату або молодої капусти.

Як використати левиний зів проти слимаків

Ця квітка працює як свого роду щит або бар'єр. Але це не означає, що шкідники не зможуть проповзти повз неї. Його перевага в іншому: сама рослина для них менш приваблива. Тому квітку краще використовувати як частину комплексного захисту.

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Висаджувати квіти можна:

біля грядок;

уздовж доріжок;

поруч із культурами, які найчастіше потерпають від слимаків.

Коли садити левиний зів

Варто враховувати погоду. Висаджувати готові рослини восени можна, доки ґрунт ще теплий і немає сильних заморозків. А ось із насінням безпечніше орієнтуватися на особливості сорту та місцевого клімату. Левиний зів потребує світла для проростання.

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