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Главная Дом и огород Слизни не любят этот цветок: посадите его в саду осенью

Слизни не любят этот цветок: посадите его в саду осенью

Ua ru
28 сентября 2026 12:22
Что посадить в саду для защиты от слизней осенью 2026: цветок, отпугивающий вредителей
Цветок в саду для защиты от слизней. Коллаж: Новини.LIVE

Не все вредители исчезают с огорода и из сада с наступлением осени. Прохладная и влажная погода создает благоприятные условия для слизней. Они прячутся под опавшими листьями, досками и горшками, ищут места для зимовки, а ночью выходят на поиски пищи. Но есть цветок, который эти прожорливые гости обычно обходят стороной.

Что посадить на участке, чтобы отпугнуть слизней, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Newsweek.

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Почему осенью слизней становится особенно много

Слизни любят прохладу, влагу и темные укрытия. Осенью все это они находят прямо на грядках: влажная почва, кучи листьев, остатки растений, доски и горшки создают удобные места для укрытия. Поэтому один из самых простых способов уменьшить их количество — лишить вредителей таких укрытий.

Какой цветок не любят слизни

Речь идет о львином зеве, или Antirrhinum majus. Королевское садоводческое общество Великобритании включило его в список растений, которые слизни и улитки не едят. Причина может заключаться в его довольно плотных стеблях и листьях, которые менее привлекательны для вредителей, чем нежная зелень салата или молодой капусты.

Как использовать львиный зев против слизней

Этот цветок действует как своего рода щит или барьер. Но это не значит, что вредители не смогут проползти мимо него. Его преимущество в другом: само растение для них менее привлекательно. Поэтому цветок лучше использовать как часть комплексной защиты.

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Высаживать цветы можно:

  • возле грядок;
  • вдоль дорожек;
  • рядом с культурами, которые чаще всего страдают от слизней.

Когда сажать львиный зев

Стоит учитывать погоду. Высаживать готовые растения осенью можно, пока почва еще теплая и нет сильных заморозков. А вот с семенами безопаснее ориентироваться на особенности сорта и местного климата. Львиный зев нуждается в свете для прорастания.

Делимся другими полезными советами для сада и огорода

Как избавиться от слизней на участке осенью и что для этого понадобится.

Какие красивые цветы могут заменить мульчу для растений на огороде и в саду.

Когда собирать капусту с огорода, чтобы она не сгнила в погребе.

посадка цветов борьба с вредителями защита от слизней
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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