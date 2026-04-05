Що зробити з орхідеями у квітні 2026: прості поради для пишного цвітіння

Догляд за кімнатними орхідеями.

Квітень — місяць, коли орхідеї готуються до цвітіння або ж вже починають тішити першими квітами. Це ключовий момент, коли треба потурбуватися про вашу рослину. Варто знати всього кілька правил з догляду за орхідеєю, щоб вона росла розкішною.

Новини.LIVE з посиланням на Homes and Gardens розповідає секрети розкішного цвітіння домашніх орхідей.

П'ять простих кроків у догляді за орхідеєю у квітні

Підживлення

Оскільки саме в квітні орхідея готується випускати бутони, вона потребує додаткових поживних речовин. Коли рослина не випускає квітконос, це часто сигнал про виснажений субстрат. Що варто зробити:

обирайте спеціальні суміші для стимуляції цвітіння;

використовуйте добриво для орхідей кожні 2-3 тижні;

після появи квітів зменшіть підживлення.

Огляд квітконоса

У квітні обов'язково перевірте квітконос. Саме від нього залежить, чи буде повторне цвітіння. Щоб стимулювати рослину до формування нових пагонів, зверніть увагу:

якщо стебло зелене — обріжте його трохи вище вузла;

якщо пожовтіло — краще зрізати повністю біля основи.

Догляд за листям

Навесні орхідея потребує не лише поливу, а й очищення. Пил на листках заважає фотосинтезу. Що робити:

протирайте листя м'якою тканиною;

перевіряйте на наявність шкідників;

не використовуйте агресивні засоби.

Вологість повітря

Орхідеї — тропічні рослини, тому сухе повітря для них — стрес. Навіть невелике підвищення вологості помітно впливає на стан рослини. Як покращити умови:

підтримуйте вологість на рівні 40-70%;

ставте рослину ближче до джерел вологи;

використовуйте піддони з водою або зволожувач.

Що робити, якщо орхідея вже відцвітає

Не варто хвилюватися, якщо квіти починають в'янути. Це природний процес. У цей час варто допомогти рослині зберегти сили для наступного цвітіння:

обережно видаляйте зів'ялі квіти;

не чіпайте здорові частини рослини;

дайте орхідеї час на відновлення.

Також ділимося іншими корисними порадами з догляду за кімнатними рослинами

Чи варто підживити спатифілум, щоб рослина була здоровою та пишно цвіла.

Які поширені помилки у догляді за плющем призводять до його загибелі.

Чим можна удобрити кімнатні квіти для цвітіння.