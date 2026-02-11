Які рослини посадити біля лаванди - найкращі поєднання для саду та клумб

Лаванда росте у саду. Фото: Pinterest

Лаванда розкриває свій декоративний потенціал, коли поруч висаджені рослини з подібними умовами вирощування та контрастним цвітінням. Такі поєднання роблять сад об’ємним, гармонійним і значно привабливішим.

Новини.LIVE розповідає, які рослини найкраще висаджувати поруч із лавандою для красивого та доглянутого саду.

Лаванда та вимоги до сусідів

Лаванда найкраще розкривається поруч із рослинами, що люблять сонце, легкий ґрунт і довгі теплі періоди. Такі сусіди допомагають зберігати декоративність клумби, підсилюють аромат і створюють стійку композицію, яка витримує спеку та мінімальний полив.

Квіти, що підкреслюють колір лаванди

Для візуального балансу обирають культури з контрастними або доповнювальними відтінками. Оптимальні варіанти:

Космея – легкий фон для фіолетових квітів.

Ехінацея – яскраві рожеві та білі акценти.

Шавлія – насичені відтінки, що гармонійно зливаються у загальній палітрі.

Ароматні та структурні поєднання

Правильно підібрані пряні рослини роблять клумбу виразнішою та більш об’ємною. Найвдаліші рішення:

Розмарин – підсилює аромат і додає структуру.

Котяча м’ята – створює м’яку хвилясту лінію вздовж краю посадки.

Усі ці культури мають однакові потреби у догляді, тому формують витривалий дует з лавандою.

Як створити гармонійний квітник

Щоб композиція виглядала доглянутою, обирайте рослини зі схожою висотою або розміщуйте їх шарами. Важливо витримувати однакові умови освітлення й поливу. Поєднання лаванди з відповідними квітами і пряними травами забезпечить декоративність від весни до осені та мінімальні витрати часу на догляд.

