Ретроградний Меркурій близько: що не можна робити на городі

Робота на городі в ретроградний Меркурій. Колаж: Новини.LIVE

Леонід Волков Редактор

Літо — час для активної роботи на городі та в саду. Астрологи кажуть, є особливо сприятливі періоди для роботи з рослинами, і навпаки, ті, які можуть нашкодити майбутньому врожаю. Таким несприятливим є ретроградний Меркурій, який пройде з 29 червня по 23 липня.

Новини.LIVE розповідає, які справи не можна робити на городі та в саду під час зворотнього руху Меркурія.

Що таке ретроградний Меркурій

Ретроградний Меркурій — це астрономічне явище, під час якого із Землі створюється враження, що планета рухається у зворотному напрямку. В астрології цей період вважається часом уповільнення, перегляду планів і виправлення старих помилок.

Як ретроградний Меркурій у Раку може впливати на рослини

З 29 червня по 23 липня ретроградний Меркурій пройде у знаку Раку. Астрологи зазначають, що у цей час:

саджанці можуть довше вкорінюватися;

пересаджені рослини довше адаптуються до нових умов;

рослини більш чутливі до стресу.

Що не варто робити на городі та в саду в період ретроградного Меркурія

Астрологи з 29 червня по 23 липня не рекомендують:

Пересаджувати багаторічники

Пересадку квітів, кущів чи саджанців радять відкласти до завершення ретроградного Меркурія. Адже у цей час рослини можуть переживати додатковий стрес.

Розпочинати масштабні роботи

Закладання нових грядок, створення саду з нуля або реалізацію великих ландшафтних проєктів варто перенести на більш сприятливий час.

Також рекомендується уважніше користуватися садовим інвентарем і технікою, оскільки ретроградний Меркурій традиційно пов'язують із несподіваними поломками та дрібними помилками.

Які роботи можна виконувати без обмежень

Навіть якщо ви прислухаєтеся до порад астрологів, зовсім відкладати роботу на ділянці не доведеться.

У цей час можна:

розпушувати ґрунт;

прополювати бур'яни;

вносити добрива;

проводити профілактику хвороб і шкідників;

планувати майбутні посадки;

доглядати за вже висадженими культурами.

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