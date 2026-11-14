Вигрібна яма в саду. Фото: iStockphoto

Деякі дерева здатні поглинати з ґрунту величезну кількість води, працюючи як природні насоси. Саме тому їх нерідко радять висаджувати на ділянках, де постійно накопичується волога. Особливо привабливою така ідея здається власникам приватних будинків із вигрібними ямами. Але потрібно враховувати кілька важливих нюансів.

Новини.LIVE розповідає, яке дерево найкраще поглинає зайву вологу та що потрібно врахувати перед посадкою.

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Яке дерево найкраще осушує ґрунт

Одним із природних рекордсменів із поглинання води вважається верба. Це дерево любить вологий ґрунт, швидко росте та має розгалужену кореневу систему.

Її особливість у тому, що коріння активно вбирає воду, яка потім випаровується через листя. За сприятливих умов доросла верба здатна споживати значні обсяги вологи. Результат залежить від розміру дерева, температури, пори року та стану ґрунту.

Схожими властивостями відзначається тополя. Проте обидва види мають агресивне коріння, тому потребують достатньо простору.

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Тут варто бути обережними. Коріння верби тягнеться до джерел вологи й може проникати в пошкоджені труби, забивати дренаж та створювати проблеми із септиком.

Тому висаджувати дерево за 3-5 м від каналізаційної споруди без оцінки ризиків не варто. Фахівці радять тримати такі дерева на значній відстані від дренажних систем, враховуючи розміри кореневої системи дорослої рослини.

Чи замінить дерево відкачування ями

Навіть найбільша верба не здатна замінити асенізатора. Герметична вигрібна яма потребує регулярного очищення, адже дерево не видаляє накопичені відходи.

Якщо ж навколо септика постійно мокрий ґрунт або з'явився неприємний запах, спочатку перевірте герметичність конструкції та справність дренажу. Посадка дерева не усуне причину несправності.

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