Выгребная яма в саду. Фото: iStockphoto

Некоторые деревья способны поглощать из почвы огромное количество воды, действуя как природные насосы. Именно поэтому их нередко рекомендуют высаживать на участках, где постоянно скапливается влага. Особенно привлекательной такая идея кажется владельцам частных домов с выгребными ямами. Но нужно учитывать несколько важных нюансов.

Новини.LIVE рассказывает, какое дерево лучше всего поглощает лишнюю влагу и что нужно учесть перед посадкой.

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Какое дерево лучше всего осушает почву

Одним из природных рекордсменов по поглощению воды считается ива. Это дерево любит влажную почву, быстро растет и имеет разветвленную корневую систему.

Ее особенность в том, что корни активно впитывают воду, которая затем испаряется через листья. При благоприятных условиях взрослая ива способна потреблять значительные объемы влаги. Результат зависит от размера дерева, температуры, времени года и состояния почвы.

Подобными свойствами отличается тополь. Однако оба вида имеют агрессивные корни, поэтому нуждаются в достаточном пространстве.

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Здесь следует быть осторожными. Корни ивы тянутся к источникам влаги и могут проникать в поврежденные трубы, забивать дренаж и создавать проблемы с септиком.

Поэтому высаживать дерево в 3–5 м от канализационного сооружения без оценки рисков не стоит. Специалисты советуют держать такие деревья на значительном расстоянии от дренажных систем, учитывая размеры корневой системы взрослого растения.

Заменит ли дерево откачку ямы

Даже самая большая ива не способна заменить ассенизатора. Герметичная выгребная яма требует регулярной очистки, ведь дерево не удаляет накопившиеся отходы.

Если же вокруг септика постоянно влажная почва или появился неприятный запах, сначала проверьте герметичность конструкции и исправность дренажа. Посадка дерева не устранит причину неисправности.

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