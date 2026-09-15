Садівники розповіли, чим підживити півонії у вересні 2026 для пишного цвітіння

Підживлення півоній у вересні. Колаж: Новини.LIVE

Пишні кущі півоній з розкішними квітами влітку закладаються ще восени. У вересні рослинам потрібне підживлення, яке допоможе зміцнити корені, закласти цвіт та спокійно пережити холодні місяці.

Яким добривом підгодувати півонії у вересні 2026 року, розповіли фахівці Deccoria, передає Новини.LIVE.

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Чим підживити півонії у вересні

Восени півоніям насамперед потрібні фосфор і калій. Ці елементи допомагають рослині:

розвивати кореневу систему;

накопичувати поживні речовини;

підготуватися до холодного періоду.

Калій бере участь у регулюванні водного балансу рослини та підтримує нормальний стан її тканин. Фосфор особливо важливий для коріння та процесів, пов'язаних із накопиченням і використанням енергії.

Одним із найпростіших варіантів, який містить ці речовини, є добре перепрілий компост. Розкладіть його тонким шаром навколо куща, не засипаючи основу стебел. Він поступово збагатить землю органічними речовинами, допоможе утримувати вологу та захистить верхній шар ґрунту від різких перепадів температури.

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Але не намагайтеся підживити рослини про запас. Якщо півонії добре росли протягом сезону, а ґрунт на ділянці родючий, достатньо невеликої кількості компосту.

Для додаткового калійного підживлення іноді використовують деревний попіл. Він містить калій, кальцій, магній та невелику кількість фосфору. Його можна внести у невеликій кількості у верхній шар ґрунту, а після цього добре полити клумбу. Проте важливо пам'ятати, що попіл знижує кислотність ґрунту.

Коли проводити вересневе підживлення

Найзручніше підживлювати півонії, коли сильна спека вже минула, але ґрунт ще теплий. Обирайте день без зливи та вносьте добриво у вологу землю. Після сухого внесення поживних речовин клумбу бажано полити.

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