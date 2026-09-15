Садоводы рассказали, чем подкормить пионы в сентябре 2026 для пышного цветения

Подкормка пионов в сентябре. Коллаж: Новини.LIVE

Пышные кусты пионов с роскошными цветами летом закладываются еще осенью. В сентябре растениям требуется подкормка, которая поможет укрепить корни, заложить бутоны и без проблем пережить холодные месяцы.

Каким удобрением подкормить пионы в сентябре 2026 года, рассказали специалисты Deccoria, передает Новини.LIVE.

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Чем подкормить пионы в сентябре

Осенью пионам прежде всего нужны фосфор и калий. Эти элементы помогают растению:

развивать корневую систему;

накапливать питательные вещества;

подготовиться к холодному периоду.

Калий участвует в регулировании водного баланса растения и поддерживает нормальное состояние его тканей. Фосфор особенно важен для корней и процессов, связанных с накоплением и использованием энергии.

Одним из самых простых вариантов, содержащих эти вещества, является хорошо перепревший компост. Разложите его тонким слоем вокруг куста, не засыпая основание стеблей. Он постепенно обогатит почву органическими веществами, поможет удерживать влагу и защитит верхний слой почвы от резких перепадов температуры.

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Но не пытайтесь подкормить растения впрок. Если пионы хорошо росли в течение сезона, а почва на участке плодородная, достаточно небольшого количества компоста.

Для дополнительной калийной подкормки иногда используют древесную золу. Она содержит калий, кальций, магний и небольшое количество фосфора. Ее можно внести в небольшом количестве в верхний слой почвы, а после этого хорошо полить клумбу. Однако важно помнить, что зола снижает кислотность почвы.

Когда проводить сентябрьскую подкормку

Удобнее всего подкармливать пионы, когда сильная жара уже прошла, но почва еще теплая. Выбирайте день без ливня и вносите удобрение во влажную землю. После сухого внесения питательных веществ клумбу желательно полить.

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