Як підготувати садові меблі до зими - поради для дерева, металу та пластику

З настанням холодів важливо подбати про садові меблі, щоб вони не втратили вигляд і прослужили довше. Мороз, сніг та волога можуть зіпсувати навіть найміцніші матеріали, якщо не підготувати їх заздалегідь.

Новини.LIVE розповідає, як захистити меблі від зими й де краще їх зберігати.

Підготовка до холодного сезону

Щоб меблі навесні виглядали як нові, варто виконати кілька простих дій:

Очистіть столи, стільці та шезлонги від бруду, листя й пилу м’якою щіткою або мильним розчином. Меблі з техноротангу можна мити під струменем води.

Ретельно висушіть усе перед зберіганням, щоб запобігти появі плісняви.

Зніміть текстиль — подушки, чохли, матраци. Зберігайте їх лише у теплому приміщенні, щоб вони не втратили форму.

Якщо немає місця в гаражі чи коморі, скористайтеся водонепроникними чохлами — вони захистять меблі від опадів і сонця.

Не забудьте про захист від гризунів — використовуйте безпечні відлякувачі.

Взимку час від часу перевіряйте стан меблів і провітрюйте приміщення, де вони стоять.

Догляд за різними матеріалами

Дерево. Обробіть олією або спеціальним воском від вологи. Фарбовані поверхні — поновіть тричі на рік.

Обробіть олією або спеціальним воском від вологи. Фарбовані поверхні — поновіть тричі на рік. Метал. Захистіть антикорозійним засобом. Навіть алюмінієві меблі варто ставити у сховище, щоб уникнути деформацій від вітру.

Захистіть антикорозійним засобом. Навіть алюмінієві меблі варто ставити у сховище, щоб уникнути деформацій від вітру. Ротанг. Штучний ротанг не боїться морозів — його можна залишати надворі. Проте краще накрити чохлом.

Штучний ротанг не боїться морозів — його можна залишати надворі. Проте краще накрити чохлом. Пластик. Достатньо очистити й скласти в штабель, щоб не займав багато місця.

Де і як зберігати меблі взимку

Найкраще місце для зимівлі — сухе, чисте приміщення з помірною вологістю. Меблі варто ставити на підставки або палети, щоб уникнути контакту з холодною підлогою. Це допоможе зберегти форму та колір.

