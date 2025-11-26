Відео
Головна Дім та город Підготовка садових меблів до зими — що зробити вже зараз

Підготовка садових меблів до зими — що зробити вже зараз

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 01:12
Оновлено: 00:54
Як підготувати садові меблі до зими - поради для дерева, металу та пластику
Меблі в саду. Фото: Freepik

З настанням холодів важливо подбати про садові меблі, щоб вони не втратили вигляд і прослужили довше. Мороз, сніг та волога можуть зіпсувати навіть найміцніші матеріали, якщо не підготувати їх заздалегідь.

Новини.LIVE розповідає, як захистити меблі від зими й де краще їх зберігати.

Читайте також:

Підготовка до холодного сезону

Щоб меблі навесні виглядали як нові, варто виконати кілька простих дій:

  • Очистіть столи, стільці та шезлонги від бруду, листя й пилу м’якою щіткою або мильним розчином. Меблі з техноротангу можна мити під струменем води.
  • Ретельно висушіть усе перед зберіганням, щоб запобігти появі плісняви.
  • Зніміть текстиль — подушки, чохли, матраци. Зберігайте їх лише у теплому приміщенні, щоб вони не втратили форму.
  • Якщо немає місця в гаражі чи коморі, скористайтеся водонепроникними чохлами — вони захистять меблі від опадів і сонця.
  • Не забудьте про захист від гризунів — використовуйте безпечні відлякувачі.
  • Взимку час від часу перевіряйте стан меблів і провітрюйте приміщення, де вони стоять.

Догляд за різними матеріалами

  • Дерево. Обробіть олією або спеціальним воском від вологи. Фарбовані поверхні — поновіть тричі на рік.
  • Метал. Захистіть антикорозійним засобом. Навіть алюмінієві меблі варто ставити у сховище, щоб уникнути деформацій від вітру.
  • Ротанг. Штучний ротанг не боїться морозів — його можна залишати надворі. Проте краще накрити чохлом.
  • Пластик. Достатньо очистити й скласти в штабель, щоб не займав багато місця.

Де і як зберігати меблі взимку

Найкраще місце для зимівлі — сухе, чисте приміщення з помірною вологістю. Меблі варто ставити на підставки або палети, щоб уникнути контакту з холодною підлогою. Це допоможе зберегти форму та колір.

зима поради сад будинок ефективні способи зберігання вдома
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
