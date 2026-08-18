Як доглядати за перцем у серпні, щоб плоди швидше дозріли: прості правила

Городник зрізає зрілий перець з куща. Фото: nature-and-garden.com

У серпні кущі перцю вже рясно всипані великими зеленими плодами. Але часом буває, що змінювати колір вони не поспішають. Є прості правила, які допоможуть овочу почервоніти, стати соковитим та солодким.

Як доглядати за солодким перцем, щоб він швидко дозрів, розповіли фахівці Gardening Know How, передає Новини.LIVE.

Що зробити з перцем у серпні для швидкого дозрівання

Насамперед огляньте кущі. Якщо наприкінці літа на них продовжують масово з'являтися нові квіти та зовсім маленькі зав'язі, частину можна видалити. Вони забирають воду й поживні речовини, хоча до холодів можуть уже не встигнути сформувати повноцінні плоди. Такий прийом допомагає рослині зосередитися на великих перцях, які вже висять на кущі.

Також фахівці радять у цей період виключити азотні добрива, які стимулюють ріст пагонів і листя. Натомість за потреби додати комплексне підживлення з калієм та фосфором.

Як поливати перець наприкінці літа

Ще один секрет гарного врожаю перцю полягає у стабільній вологості ґрунту. Рослина погано реагує як на тривалу посуху, так і на постійно мокру землю. Тож, обов'язково дивіться на стан ґрунту. Сигнал, що грядки час полити, коли земля на глибині кількох сантиметрів уже суха. А щоб волога не випаровувалася надто швидко, грядку можна замульчувати соломою або сухим листям.

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Повністю оголювати кущ не потрібно. Листя допомагає рослині живитися та захищає плоди від сонячних опіків. Але пожовклі нижні листки та окремі листки, які сильно загущують кущ, можна прибрати. Особливо обережно робіть це під час сильної спеки, коли плоди потребують захисту від прямого сонця.

Що робити, якщо ночі стали холодними

Для дозрівання солодкого перцю важливе тепло. Тому наприкінці серпня, коли нічна температура починає помітно знижуватися, грядки варто накривати агроволокном. А великі зелені плоди, які вже досягли характерного для сорту розміру, краще не поспішати зривати. Якщо погода залишається теплою, вони продовжать дозрівати на кущі та поступово набудуть свого справжнього кольору, червоного, жовтого або помаранчевого.

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