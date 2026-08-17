Як доглядати за буряками у серпні 2026: три правила для великих і солодких плодів

Вирощування буряків на городі. Колаж: Новини.LIVE

У серпні буряки вже виходять на фінішну пряму, але саме зараз можна помітно вплинути на розмір і якість коренеплодів. Наприкінці літа рослинам потрібні не часті підживлення, а достатньо вологи, поживних речовин без надлишку азоту та простір на грядці. Якщо дотримуватися трьох простих правил догляду, буряки встигнуть добре набрати масу, залишаться соковитими та матимуть приємний солодкуватий смак.

Три правила догляду за буряками у серпні

Підживлення

Перше правило серпневого догляду за буряками звучить просто: більше добрив не означає кращий урожай. Особливо обережно варто поводитися з азотом. Його надлишок змушує рослину нарощувати пишне бадилля, тоді як сам коренеплід може залишитися невеликим.

Якщо листя здорове, зелене, а буряки добре розвиваються на родючій землі, додаткове підживлення може взагалі не знадобитися.

За потреби можна використати невелику кількість деревного попелу. Він містить калій та інші мінеральні речовини, необхідні рослинам. Попіл розсипають навколо буряків і злегка загортають у верхній шар землі.

Однак захоплюватися таким підживленням не варто. Деревний попіл підвищує кислотність ґрунту в лужний бік, тому на ділянках із високим рівнем pH від нього краще відмовитися.

Полив

Друге правило стосується вологи. Коли коренеплоди активно збільшуються, тривале пересихання землі може призвести до того, що вони залишаться дрібними, стануть грубішими або почнуть розтріскуватися після рясного поливу.

Перевіряйте ґрунт на кілька сантиметрів углиб. Якщо він сухий, буряки час полити. Краще добре зволожити грядку рідше, ніж щодня давати рослинам зовсім трохи води.

Особливо важливо уникати різких перепадів, коли після тривалої посухи буряки отримують одразу дуже багато вологи. Поливати грядки бажано вранці або ввечері, спрямовуючи воду до коренів. А ближче до збирання врожаю кількість поливів поступово скорочують.

Проріджування

Третє правило часто недооцінюють. Якщо буряки ростуть занадто густо, вони буквально забирають один в одного воду, живлення та місце для розвитку.

Огляньте грядки й приберіть слабкі рослини там, де коренеплоди розташовані майже впритул. Після такого проріджування буряки, які залишилися, отримають більше простору і зможуть активніше набирати масу.

До речі, молоді коренеплоди та ніжне бадилля після проріджування не обов'язково викидати. Їх можна використати для салатів, борщу або інших літніх страв.

Тож у серпні бурякам потрібен не складний догляд, а правильний баланс. Не перегодовуйте рослини азотом, не дозволяйте землі повністю пересихати та не залишайте загущені рядки. Саме ці три прості правила допомагають отримати до осені великі, соковиті та солодкі коренеплоди.

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