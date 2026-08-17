Как ухаживать за свеклой в августе 2026 года: три правила для получения крупных и сладких плодов

Выращивание свеклы на огороде. Коллаж: Новости.LIVE

В августе свекла уже вступает в финальную стадию, но именно сейчас можно существенно повлиять на размер и качество корнеплодов. В конце лета растениям нужны не частые подкормки, а достаточное количество влаги, питательных веществ без избытка азота и пространство на грядке. Если соблюдать три простых правила ухода, свекла успеет хорошо набрать массу, останется сочной и будет иметь приятный сладковатый вкус.

Три правила ухода за свеклой в августе

Подкормка

Первое правило августовского ухода за свеклой звучит просто: больше удобрений не означает лучший урожай. Особенно осторожно следует обращаться с азотом. Его избыток заставляет растение наращивать пышную ботву, тогда как сам корнеплод может остаться небольшим.

Если листья здоровые, зеленые, а свекла хорошо развивается на плодородной почве, дополнительная подкормка может вообще не понадобиться.

При необходимости можно использовать небольшое количество древесной золы. Она содержит калий и другие минеральные вещества, необходимые растениям. Золу рассыпают вокруг свеклы и слегка заделывают в верхний слой почвы.

Однако увлекаться такой подкормкой не стоит. Древесная зола повышает кислотность почвы в щелочную сторону, поэтому на участках с высоким уровнем pH от нее лучше отказаться.

Полив

Второе правило касается влаги. Когда корнеплоды активно растут, длительное пересыхание почвы может привести к тому, что они останутся мелкими, станут более грубыми или начнут растрескиваться после обильного полива.

Проверяйте почву на глубину нескольких сантиметров. Если она сухая, свеклу пора полить. Лучше хорошо увлажнять грядку реже, чем ежедневно давать растениям совсем немного воды.

Особенно важно избегать резких перепадов, когда после длительной засухи свекла получает сразу очень много влаги. Поливать грядки желательно утром или вечером, направляя воду к корням. А ближе к сбору урожая количество поливов постепенно сокращают.

Прореживание

Третье правило часто недооценивают. Если свекла растет слишком густо, она буквально отнимает друг у друга воду, питание и место для развития.

Осмотрите грядки и удалите слабые растения там, где корнеплоды расположены почти вплотную. После такого прореживания оставшиеся свеклы получат больше пространства и смогут активнее набирать массу.

Кстати, молодые корнеплоды и нежную ботву после прореживания не обязательно выбрасывать. Их можно использовать для салатов, борща или других летних блюд.

Поэтому в августе свекле нужен не сложный уход, а правильный баланс. Не перекармливайте растения азотом, не допускайте полного пересыхания почвы и не оставляйте загущенные борозды. Именно эти три простых правила помогут к осени получить крупные, сочные и сладкие корнеплоды.

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