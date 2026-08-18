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Главная Дом и огород Перец быстрее покраснеет: секрет правильного ухода в августе

Перец быстрее покраснеет: секрет правильного ухода в августе

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 12:22
Как ухаживать за перцем в августе, чтобы плоды быстрее созрели: простые правила
Садовод срезает спелый перец с куста. Фото: nature-and-garden.com

В августе кусты перца уже обильно усыпаны крупными зелеными плодами. Но порой бывает, что они не спешат менять цвет. Существуют простые правила, которые помогут овощу покраснеть, стать сочным и сладким.

Как ухаживать за сладким перцем, чтобы он быстро созрел, рассказали специалисты Gardening Know How, передает Новости.LIVE.

Что сделать с перцем в августе для быстрого созревания

Прежде всего осмотрите кусты. Если в конце лета на них продолжают массово появляться новые цветы и совсем маленькие завязи, часть из них можно удалить. Они забирают воду и питательные вещества, хотя до холодов могут уже не успеть сформировать полноценные плоды. Такой прием помогает растению сосредоточиться на крупных перцах, которые уже висят на кусте.

Также специалисты советуют в этот период исключить азотные удобрения, которые стимулируют рост побегов и листьев. Вместо этого при необходимости внести комплексную подкормку с калием и фосфором.

Как поливать перец в конце лета

Еще один секрет хорошего урожая перца заключается в стабильной влажности почвы. Растение плохо реагирует как на длительную засуху, так и на постоянно влажную землю. Поэтому обязательно следите за состоянием почвы. Сигналом к тому, что грядки пора полить, служит то, что земля на глубине нескольких сантиметров уже сухая. А чтобы влага не испарялась слишком быстро, грядку можно замульчировать соломой или сухими листьями.

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Нужно ли обрывать листья у перца

Полностью обнажать куст не нужно. Листья помогают растению питаться и защищают плоды от солнечных ожогов. Но пожелтевшие нижние листья и отдельные листья, которые сильно загущают куст, можно удалить. Особенно осторожно делайте это во время сильной жары, когда плоды нуждаются в защите от прямых солнечных лучей.

Что делать, если ночи стали холодными

Для созревания сладкого перца важно тепло. Поэтому в конце августа, когда ночная температура начинает заметно снижаться, грядки стоит накрывать агроволокном. А крупные зеленые плоды, которые уже достигли характерного для сорта размера, лучше не спешить срывать. Если погода остаётся тёплой, они продолжат созревать на кусте и постепенно приобретут свой настоящий цвет — красный, жёлтый или оранжевый.

Делимся другими полезными советами по огородничеству

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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