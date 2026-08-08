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Головна Дім та город Кріп на грядці почервонів: у чому причина та як врятувати врожай

Кріп на грядці почервонів: у чому причина та як врятувати врожай

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 03:11
Чому кріп на грядці почервонів: основні причини та способи врятувати врожай
Кріп на грядці почервонів, догляд за зеленню. Колаж: Новини.LIVE

Кріп на грядці раптово почав втрачати свій соковито-зелений колір й червоніти — це викликає щонайменше занепокоєння. Така зелень непридатна до вживання. Але не варто спішити викопувати рослини. У більшості випадків ситуацію можна врятувати й виростити соковитий ароматний кріп насиченого зеленого кольору.

Новини.LIVE розповідає, чому кріп на грядці почервонів і що потрібно зробити, щоб врятувати врожай.

Чому кріп на грядці став червоним або фіолетовим

Зміна кольору говорить про те, що рослина переживає стрес. Є кілька причини, які можуть його викликати:

  • Холодний ґрунт

Молоді сходи чутливі до низьких температур. Якщо насіння висіяли занадто рано або після посіву настало різке похолодання, коріння працює гірше, і рослина не може повноцінно засвоювати поживні речовини. Тож, листя може набути червоного, бордового або синюватого відтінку, а самі кущики починають повільніше рости.

  • Дефіцит фосфору

Цей елемент відповідає за розвиток кореневої системи та обмінні процеси у рослині. Коли його недостатньо, у тканинах накопичуються антоціани — природні пігменти, які й забарвлюють листя у фіолетово-червоні відтінки. Особливо часто така проблема помітна на молодому кропі, який тільки набирає силу.

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  • Умови вирощування

Кріп може почати червоніти через:

  • занадто щільний ґрунт, у якому коріння отримує мало кисню;
  • надмірний полив;
  • застій води біля коренів;
  • вирощування на виснаженій ділянці.

Водночас червоний відтінок не означає, що зелень стала непридатною. Якщо рослина не має ознак гниття чи ураження хворобами, після правильного догляду вона може швидко відновитися.

Як врятувати кріп, якщо він почервонів

Насамперед огляньте грядку та оцініть стан ґрунту. Тверду землю, що погано пропускає воду та повітря, слід розпушити. 

Якщо проблема пов'язана з нестачею фосфору, варто провести підживлення кропу. Для цього можна використати фосфорні добрива. Один із варіантів — розчинити приблизно 15-20 г суперфосфату у 10 л води та полити рослини під корінь. Для швидшого результату можна застосувати позакореневе підживлення — обприскати листя розчином монофосфату калію.

Як правильно доглядати за кропом, щоб він залишався зеленим

Щоб кріп добре ріс і не змінював колір, важливо створити для нього комфортні умови:

  1. Поливайте грядку регулярно, але не допускайте утворення болота.
  2. У спекотну погоду поливайте рослини вранці або ввечері, коли немає палючого сонця.
  3. Стежте за станом ґрунту, щоб він не пересихав та не тверднув.
  4. Перед посівом кропу бажано підготувати ділянку: додати компост або добре перепрілу органіку.

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Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий
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