Чим обробити сад восени перед морозами - ефективні засоби для захисту

Передзимова обробка допомагає знищити шкідників і грибкові спори, що зимують на корі та в ґрунті. Якщо провести її після опадання листя, весною сад прокинеться здоровим і готовим до активного росту.

Новини.LIVE розповідає, як правильно обробити дерева залізним купоросом і карбамідом.

Залізний купорос — проти грибка та моху

Розчиніть 300-500 г купоросу в 10 л води та обприскайте дерева від основи до верхівки. Засіб знищує лишайники, мох і грибкові захворювання, одночасно підживлюючи рослину залізом. Якщо кора стара, спершу очистіть її щіткою, потім нанесіть розчин — це підвищить ефективність обробки.

Карбамід — від шкідників і спор хвороб

Приготуйте розчин: 500 г карбаміду на 10 л води. Обробіть стовбури та гілки, щоб знищити личинки комах і грибкові спори. Карбамід також насичує ґрунт азотом, який стане у пригоді навесні.

Осіння бакова суміш

Щоб зекономити час, поєднайте обидва препарати: 300 г купоросу + 500-700 г карбаміду на 10 л води. Використовуйте лише восени — навесні такий склад може пошкодити молоде листя. Обробку проводьте у суху, безвітряну погоду при температурі від +5 °C. Після неї дощ не повинен іти щонайменше 8 годин.

Коли проводити обприскування

Обробку виконують у суху, безвітряну погоду при температурі від +5 °C.

Якщо термометр опускається нижче +3 °C — зачекайте потепління.

Після обробки не повинно бути дощу щонайменше 8 годин, інакше розчин просто змиється.

Найкращий час — кінець листопада або початок грудня, коли листя вже опало, але сильних морозів ще немає.

