Україна
Остання обробка саду перед морозами — рецепти від садівників

Остання обробка саду перед морозами — рецепти від садівників

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 10:31
Оновлено: 01:26
Чим обробити сад восени перед морозами - ефективні засоби для захисту
Людина обробляє дерева перед морозами. Фото: Freepik

Передзимова обробка допомагає знищити шкідників і грибкові спори, що зимують на корі та в ґрунті. Якщо провести її після опадання листя, весною сад прокинеться здоровим і готовим до активного росту.

Новини.LIVE розповідає, як правильно обробити дерева залізним купоросом і карбамідом.

Читайте також:

Залізний купорос — проти грибка та моху

Розчиніть 300-500 г купоросу в 10 л води та обприскайте дерева від основи до верхівки. Засіб знищує лишайники, мох і грибкові захворювання, одночасно підживлюючи рослину залізом. Якщо кора стара, спершу очистіть її щіткою, потім нанесіть розчин — це підвищить ефективність обробки.

Карбамід — від шкідників і спор хвороб

Приготуйте розчин: 500 г карбаміду на 10 л води. Обробіть стовбури та гілки, щоб знищити личинки комах і грибкові спори. Карбамід також насичує ґрунт азотом, який стане у пригоді навесні.

Осіння бакова суміш

Щоб зекономити час, поєднайте обидва препарати: 300 г купоросу + 500-700 г карбаміду на 10 л води. Використовуйте лише восени — навесні такий склад може пошкодити молоде листя. Обробку проводьте у суху, безвітряну погоду при температурі від +5 °C. Після неї дощ не повинен іти щонайменше 8 годин.

Коли проводити обприскування

  • Обробку виконують у суху, безвітряну погоду при температурі від +5 °C.
  • Якщо термометр опускається нижче +3 °C — зачекайте потепління.
  • Після обробки не повинно бути дощу щонайменше 8 годин, інакше розчин просто змиється.
  • Найкращий час — кінець листопада або початок грудня, коли листя вже опало, але сильних морозів ще немає.

Ми вже писали про те, як обрізати, утеплити й зберегти лілії взимку, щоб навесні вони знову тішили пишним цвітом.

Раніше пояснювали те, як ефективно вивести пирій з ділянки без шкоди для ґрунту та майбутнього врожаю.

Детальніше розповідали про те, як зробити осінній еліксир для швидкого перегнивання компосту.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
