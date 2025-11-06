Як правильно обрізати ожину восени на зиму - покрокова інструкція для садівників

Людина обрізає ожину. Фото: Pinterest

Осіння обрізка ожини допоможе кущам зміцніти, пережити морози та дати щедрий урожай наступного року. Важливо знати, які пагони видалити, коли проводити роботи й як підготувати рослину до зими.

Новини.LIVE розповідає, як правильно обрізати ожину восени, щоб зберегти врожайність і здоров’я кущів.

Чому обрізають восени

Ожина плодоносить на торішніх пагонах. Невидалені дворічні гілки відтягують живлення, загущують крону, знижують зимостійкість і провокують хвороби.

Що саме зрізати

Повністю "під корінь": усі відплодоносілі дворічні пагони (з сухими квітконосами, пожовклим листям), без пеньків.

Санітарно: хворі, поламані, тонкі та ті, що ростуть усередину.

Молоде: сильні пагони року скоротіть приблизно на чверть довжини, щоб стимулювати розгалуження; бокові — до 40-50 см.

Норми пагонів за типом

Прямостоячі (куманіка): залишіть 5-8 найміцніших, укоротіть верхівки до 1,2-1,8 м, розкладіть "віялом" на шпалері.

Сланкі (росяника): 9-11 пагонів; верхівки — мінус 20-30 см, розведіть старі й молоді на різні дроти для легшої осінньої вирізки.

Ремонтантні (у холодних регіонах): восени зріжте всю надземну частину — урожай отримаєте на нових пагонах.

Час і техніка

Починайте відразу після плодоношення й завершіть до стійких холодів. Працюйте гострим секатором, зріз робіть над брунькою, інструмент продезінфікуйте.

Підготовка до зими

Після обрізки внесіть калій+фосфор (без азоту), розпушіть і замульчуйте.

Батоги поступово пригинайте за 7-10 днів до морозів, фіксуйте скобами.

Укриття: мульча + агроволокно з повітряним прошарком; поліетилен — лише як верхній щит від дощу.

Узимку стежте за провітрюванням, навесні відкривайте поетапно, щоб уникнути опіків.

