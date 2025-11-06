Відео
Осіння обрізка ожини — прості правила для великого врожаю

Осіння обрізка ожини — прості правила для великого врожаю

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 20:00
Оновлено: 17:09
Як правильно обрізати ожину восени на зиму - покрокова інструкція для садівників
Людина обрізає ожину. Фото: Pinterest

Осіння обрізка ожини допоможе кущам зміцніти, пережити морози та дати щедрий урожай наступного року. Важливо знати, які пагони видалити, коли проводити роботи й як підготувати рослину до зими.

Новини.LIVE розповідає, як правильно обрізати ожину восени, щоб зберегти врожайність і здоров’я кущів.

Читайте також:

Чому обрізають восени

Ожина плодоносить на торішніх пагонах. Невидалені дворічні гілки відтягують живлення, загущують крону, знижують зимостійкість і провокують хвороби.

Що саме зрізати

  • Повністю "під корінь": усі відплодоносілі дворічні пагони (з сухими квітконосами, пожовклим листям), без пеньків.
  • Санітарно: хворі, поламані, тонкі та ті, що ростуть усередину.
  • Молоде: сильні пагони року скоротіть приблизно на чверть довжини, щоб стимулювати розгалуження; бокові — до 40-50 см.

Норми пагонів за типом

  • Прямостоячі (куманіка): залишіть 5-8 найміцніших, укоротіть верхівки до 1,2-1,8 м, розкладіть "віялом" на шпалері.
  • Сланкі (росяника): 9-11 пагонів; верхівки — мінус 20-30 см, розведіть старі й молоді на різні дроти для легшої осінньої вирізки.
  • Ремонтантні (у холодних регіонах): восени зріжте всю надземну частину — урожай отримаєте на нових пагонах.

Час і техніка

Починайте відразу після плодоношення й завершіть до стійких холодів. Працюйте гострим секатором, зріз робіть над брунькою, інструмент продезінфікуйте.

Підготовка до зими

  • Після обрізки внесіть калій+фосфор (без азоту), розпушіть і замульчуйте.
  • Батоги поступово пригинайте за 7-10 днів до морозів, фіксуйте скобами.
  • Укриття: мульча + агроволокно з повітряним прошарком; поліетилен — лише як верхній щит від дощу.
  • Узимку стежте за провітрюванням, навесні відкривайте поетапно, щоб уникнути опіків.

Ми вже писали про те, як доглядати за драценою, щоб вона залишалась здоровою, яскравою та зростала багато років.

Раніше пояснювали те, чому сохне листя на фіалках і як швидко відновити здоровий вигляд квітки.

Детальніше розповідали про те, які рослини не варто садити під абрикосою, щоб не втратити врожай і не зіпсувати сад.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
