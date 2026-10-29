Прозора пластикова пляшка на городі на паличці. Фото: unsplash.com

Навесні городники нерідко стикаються з проблемою: після зими важко згадати, де саме були посіяні овочі та зелень. Сніг і дощі стирають межі грядок, а позначки на землі зникають без сліду. Через це під час перших весняних робіт можна випадково пошкодити майбутні сходи. Проте досвідчені господарі знають просту хитрість, яка допомагає уникнути таких неприємностей. І для цього знадобиться річ, яку більшість людей просто викидає у смітник.

Як городники використовують пластикові пляшки на грядках восени, пояснили фахівці The Guardian, передає Новини.LIVE.

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Пластикові пляшки на грядках восени: як їх використовувати

Звичайні порожні пляшки городники використовують як своєрідні маячки, що позначають місця підзимових посівів. Особливо корисний такий спосіб, якщо ви висаджуєте восени часник, цибулю, сієте моркву, сієте кріп, петрушку або іншу холодостійку зелень.

Пластикові позначки допомагають:

Не забути, де розташовані підзимові посіви. Зберегти орієнтири та межі грядок після снігопадів. Не затоптати й не перекопати місця, де навесні мають з'явитися сходи. Запам'ятати, які культури росли на ділянці минулого сезону.

Останній пункт особливо важливий для сівозміни. Знаючи, де раніше росли помідори, огірки чи капуста, ви зможете правильно спланувати нові посадки.

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Як правильно використовувати пляшки на городі

Для цього простого лайфхаку підійдуть пластикові пляшки об'ємом 1–1,5 літра. Спочатку міцно встановіть у землю дерев'яні кілочки або металеві прути. Потім закріпіть на них порожні пляшки. Розміщуйте їх біля посівів так, щоб вони не заважали обробляти ґрунт навесні.

Всередину пляшки можна покласти порожній пакетик від насіння або записку з назвою культури, сортом і датою посіву. Щоб папір не намок від конденсату, помістіть його в невеликий герметичний пакет. Саму пляшку щільно закрийте кришкою. Завдяки такій хитрості навесні ви одразу побачите, що саме посаджено на кожній грядці. А після завершення використання пляшки варто прибрати з городу, щоб пластик не залишався в ґрунті.

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