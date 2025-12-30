Відео
Головна Дім та город Не викидайте мандаринову шкірку — вона корисна на дачі

Не викидайте мандаринову шкірку — вона корисна на дачі

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 09:49
Як використовувати мандаринову шкірку на дачі - добриво, компост та користь для розсади
Чоловік чистить мандарин. Фото: iStockphoto

Мандаринова шкірка — безкоштовний ресурс, який можна використати на дачі для підживлення ґрунту, компосту та боротьби з мурахами. Вона містить поживні речовини й добре впливає на розсаду.

Новини.LIVE розповідає, як правильно застосовувати мандаринові кірки на ділянці.

Читайте також:

Мандаринова шкірка як добриво для компосту

Шкірка мандаринів — цінний органічний матеріал, який належить до "зелених" відходів. Біологи зазначають, що цитрусові не шкодять компосту й не заважають черв’якам — навпаки, вони добре поїдають такі кірки. Додавання шкірки прискорює дозрівання компосту та збагачує його корисними речовинами.

Додаток до ґрунту для розсади

Якщо компостом ви не займаєтеся, шкірку можна висушити та подрібнити. Додавання до 20% мандаринової шкірки у субстрат робить ґрунт поживнішим. Пектин у її складі утримує вологу, що допомагає розсаді краще розвиватися та менше пересихати. Таке підживлення також покращує структуру субстрату, роблячи його легшим і повітропроникним.

Де мандаринова шкірка не працює

Фахівці попереджають: мандаринові кірки не допомагають проти попелиці чи слимаків. Популярні поради з інтернету в цьому випадку малоефективні. Їх краще не використовувати як засіб від комах-шкідників. Такі шкідники майже не реагують на цитрусові аромати, тому для їхнього контролю потрібні інші методи захисту.

Ефективний спосіб боротьби з мурахами

Подрібнена висушена шкірка може відлякати мурах. Якщо засипати кірками їхні ходи, комахи часто залишають ділянку. Метод працює, але потребує великої кількості матеріалу, адже мурашині стежки довгі та розгалужені. Регулярне оновлення шару кірок підсилює ефект, адже запах цитрусових поступово слабшає під впливом вологи та сонця.

Ми вже розповідали про те, які лісові ресурси дозволено збирати законно та як діяти, щоб не отримати штраф.

Також раніше пояснювали те, коли обрізати гібіскус і як правильно підготувати рослину до зими.

Детальніше ми розповідали про те, чому листя не опадає та чи потрібно щось робити взимку.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
