Головна Дім та город Не викидайте ялинку — три способи використати її на дачі

Не викидайте ялинку — три способи використати її на дачі

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 23:30
Як використати новорічну ялинку на городі - мульча, добриво та захист від шкідників
Купа новорічних ялинок на смітнику. Фото: Freepik

Після свят ялинку зазвичай викидають, хоча її хвоя та гілки можуть стати дуже корисними на дачі. Правильне використання залишків дерева допоможе заощадити та покращити стан ґрунту й рослин.

Новини.LIVE пояснює, як саме новорічна ялинка може працювати на вашу ділянку.

Читайте також:

Мульча з хвої — природний захист ґрунту

Хвоя ідеально підходить для мульчування грядок та ягідників. Вона зберігає вологу, запобігає пересиханню ґрунту й підтримує стабільну температуру біля коренів. У холодні періоди хвойна мульча трохи підігріває верхній шар ґрунту, допомагаючи рослинам легше пережити зиму.

Гілки ялинки відлякують шкідників

Ефірні олії хвої мають природний інсектицидний ефект. Гілки, розкладені між грядками, відлякують слизняків, попелицю та дрібних комах. Це простий спосіб зменшити кількість шкідників без хімічних засобів і додаткових обробок.

Хвойний настій — натуральне добриво

З хвої легко приготувати ефективне й повністю природне підживлення для саду. Воно зміцнює рослини, стимулює ріст та підвищує родючість ґрунту.

Як приготувати хвойний настій:

  • подрібніть голки;
  • залийте їх окропом;
  • прокип’ятіть на слабкому вогні 15 хвилин;
  • дайте настоятися 2-3 дні;
  • процідіть концентрат.

Як використовувати:

  • розводьте настій водою у пропорції 1:10;
  • підживлюйте ним рослини під корінь;
  • використовуйте для зміцнення імунітету та активного росту.

Такий розчин працює як м’яке органічне добриво й допомагає ґрунту відновитися після зими.

Ми вже писали про те, як правильно розташувати ялинку, щоб посилити атмосферу дому та привернути удачу.

Раніше пояснювали те, як правильно розплутати гірлянду та не пошкодити проводи.

Детальніше розповідали про те, які іграшки та прикраси не варто вішати цього року, щоб не притягувати погану енергію.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
