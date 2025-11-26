Відео
Не стрижіть ці хвойні дерева восени — небезпечно для рослин

Не стрижіть ці хвойні дерева восени — небезпечно для рослин

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 14:36
Оновлено: 19:30
Які хвойні не можна обрізати восени - список вічнозелених, що погано переносять стрижку
Укриття хвойної рослини в саду на зиму. Фото: Gradinamax

Осіння обрізка може нашкодити багатьом хвойним: вони втрачають бруньки, підмерзають і погано відновлюються навесні. Важливо знати, які дерева категорично не підрізають у цей період.

Новини.LIVE пояснює, які вічнозелені краще залишити до весни.

Читайте також:

Чому не всі хвойні можна стригти восени

Вічнозелені формують бруньки наприкінці літа, тому осіннє підрізання відкриває зрізи, які легко пошкоджує мороз. Це призводить до підмерзання гілок і втрати майбутнього цвітіння чи приросту. У такому стані рослина витрачає зиму не на зміцнення, а на відновлення пошкоджених тканин, що суттєво послаблює її навесні.

Хвойні та вічнозелені, яким обрізка шкодить

Садівники радять не стригти восени такі рослини:

  • туя західна — краще легка весняна формовка;
  • рододендрон тихоокеанський — обрізка знищує квіткові бруньки;
  • сосна східна біла — пошкоджуються свіжі бруньки, гілки підмерзають;
  • туя "Грін Джайант" — осінні зрізи дуже вразливі до морозу;
  • ялівець віргінський — пізня стрижка оголює середину й провокує опіки;
  • самшит — молоді пагони не переносять холодів;
  • камелія — восени формує бутони, які легко втратити;
  • османтус — обрізка забирає осіннє цвітіння.

Коли проводити безпечну обрізку

Найкращий час — квітень-червень, коли рослини активно ростуть і легко відновлюють тканини. У деяких хвойних можливе легке прищипування в кінці літа, щоб пагони встигли визріти. Вибір саме весняного періоду дозволяє хвойним швидше адаптуватися та без проблем пережити сезонні коливання температур.

До чого може призвести помилка

Осіння обрізка провокує підмерзання, оголення крони й асиметричний ріст. Якщо ж перенести роботи на весну, хвойні зберігають природну форму та здорові пагони без ризику пошкоджень. Часто після помилкового осіннього підрізання дерева відстають у рості й потребують кількох сезонів, щоб відновитися повністю.

поради город сад обрізання хвойні дерева
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
