Нарциси пишно зацвітуть навесні: що слід обов'язково зробити у серпні 2026

Догляд за нарцисами в саду. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Серпень — час, коли можна готувати клумби біля дому та сад до майбутньої весни. У цей період садівники займаються нарцисами. Ці невибагливі рослини здатні роками рости на одному місці, але квітам потрібен правильний старт для пишного цвітіння.

Новини.LIVE з посиланням на BBC Gardeners World Magazine розповідає, що зробити з нарцисами у серпні 2026, щоб навесні 2027 вони порадували великою кількістю бутонів.

Що садівники роблять з нарцисами у серпні

Нарциси прокидаються одними з перших навесні. Деякі сорти цвітуть вже у березні, а деякі радують квітами до травня. Хоча ці рослини вважаються досить невибагливими, пишне цвітіння залежить від того, наскільки правильно ви підготували їх минулого сезону. Серпень є одним із найкращих місяців для посадки цибулин нарцисів, адже до настання морозів вони мають час сформувати міцну кореневу систему.

Оптимальний період для висаджування зазвичай починається з другої половини серпня і триває до кінця вересня. Однак варто орієнтуватися не лише на календар, а й на погоду. Якщо земля залишається дуже теплою та надто вологою, цибулини можуть пошкодитися або почати загнивати. Найкраще висаджувати нарциси тоді, коли температура ґрунту поступово знижується.

Як вибрати цибулини нарцисів

Перед посадкою уважно огляньте посадковий матеріал, адже від його якості залежить, наскільки активно рослина розвиватиметься навесні. Цибулини мають бути щільні, без плям, м'яких ділянок чи ознак пошкодження. Також важливо правильно зберігати цибулини до моменту посадки. Вони мають перебувати у сухому, прохолодному місці з хорошою вентиляцією.

Де краще посадити нарциси у саду

Для нарцисів ідеально підходять сонячні ділянки або місця з легкою півтінню. Рослини не люблять застою води, тому важливо вибрати територію з добре дренованим ґрунтом.

Перед посадкою землю бажано підготувати:

розпушити верхній шар ґрунту;

прибрати бур'яни;

за потреби додати трохи піску, якщо земля важка і глиниста;

внести компост для покращення структури ґрунту.

Як правильно посадити нарциси у серпні 2026 року

Глибина посадки має велике значення. Загальне правило для нарцисів — висаджувати цибулину на глибину, яка приблизно у два-три рази більша за її висоту. Наприклад, якщо цибулина має висоту близько 5 см, її варто посадити приблизно на 15 см углиб.

Між рослинами залишайте близько 10-15 см, щоб у майбутньому їм вистачало місця для розвитку. Після посадки землю потрібно лише злегка ущільнити, не притискаючи її надто сильно.

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