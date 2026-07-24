Фермери пояснили, чому на листі томатів з'явилися чорні плями і як врятувати врожай

Захист томатів від хвороб. Колаж: Новини.LIVE

Чорні плями на листі томатів — проблема, з якою часто стикаються городники. Але важливо з'ясувати, у чому причина. У більшості випадків є прості способи врятувати врожай помідорів і забути про турботи.

Новини.LIVE з посиланням на The Spruce розповідає, чому на листі томатів з'являються чорні плями та як врятувати рослини.

Чому на листі томатів з'являються чорні плями

Поява чорних або темно-коричневих плям на листі помідорів найчастіше свідчить про розвиток грибкової чи бактеріальної інфекції. Такі хвороби особливо активно поширюються під час:

вологої погоди;

різких перепадів температури;

надмірного поливу;

загущених посадок.

Найчастіше помідори вражають такі захворювання:

рання плямистість або альтернаріоз

На листі утворюються темні округлі плями з характерними концентричними колами, після чого листя поступово жовтіє, засихає й опадає. З часом хвороба переходить на плоди. Якщо вчасно не почати діяти, можна втратити частину врожаю.

бактеріальна плямистість

Спочатку на листках з'являються дрібні темні цятки, які поступово збільшуються. Згодом інфекція поширюється й на плоди.

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бактеріальна крапчастість

У цьому випадку чорні цяточки залишаються дуже дрібними, проте швидко вкривають значну частину листя.

вершинна гниль

Чорні плями помітні переважно на плодах із нижнього боку. Це фізіологічне порушення, яке виникає через нестачу кальцію та нерівномірний полив. На відміну від грибкових інфекцій, воно не передається іншим рослинам.

антракноз

Грибкове захворювання, яке частіше вражає достиглі томати. На плодах утворюються темні заглиблені плями, а без лікування грибок здатний поширитися на сусідні кущі.

Як врятувати томати, якщо чорні плями вже з'явилися

Повністю відновити пошкоджене листя вже не вдасться. Проте своєчасні дії допоможуть зупинити поширення хвороби та зберегти більшу частину врожаю.

Фермери рекомендують:

видаляйте усе уражене листя та плоди гострим стерильним інструментом;

усі рослинні залишки слід утилізувати;

провести легке проріджування, якщо посадки надто густі та видалити зайві нижні листки, щоб покращити циркуляцію повітря;

переглянути режим поливу;

поливати лише під корінь, уникаючи потрапляння води на листя.

У разі грибкових захворювань можуть знадобитися дозволені фунгіциди. Якщо рослина повністю уражена, її доведеться видалити, щоб захистити здорові кущі.

Як запобігти появі чорних плям на помідорах

Найефективніший спосіб боротьби із захворюваннями томатів — правильна профілактика. Досвідчені городники радять:

обирати сорти, які мають підвищену стійкість до поширених хвороб;

висаджувати розсаду лише в добре прогрітий ґрунт;

не загущувати посадки;

регулярно підв'язувати кущі;

забезпечувати рослини збалансованим підживленням без надлишку азоту;

підтримувати рівномірну вологість ґрунту;

використовувати мульчу;

регулярно видаляти бур'яни, які погіршують вентиляцію й можуть бути джерелом інфекцій;

дотримуватися сівозміни та не вирощувати томати на одному місці кілька років поспіль.

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